KPSS P121 nedir? KPSS öğretmenlik puan türü! - Haberler
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KPSS P121 nedir? KPSS öğretmenlik puan türü!

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KPSS P121 nedir? KPSS öğretmenlik puan türü!

KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS P121 nedir? sorusunun yanıtı merak edildi. KPSS 121 puan türü ile tercih yapacak olan adaylar atamalar için başvuru yapacaklar. ÖSYM tarafından duyurulan sonuçlar T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek sistem üzerinden öğrenilebiliyor. KPSS ÖABT öğretmenlik puan türü branşa göre hesaplanıyor. KPSS P121 nedir?

Kpss P121 nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlarını öğrenen adaylar, merakla "KPSSP121 puanı nedir?" diye soruyor. Peki KPSSP121 nedir?

KPSS P121 NEDİR?

KPSS P121 puanı; 16 daldaki öğretmenlik için hesaplanan puan türüdür. Bu puan; Genel Kültür-Genel Yetenek+Eğitim Bilimleri+ÖABT bileşenlerinden oluşmaktadır.

NOT: KPSS-Öğretmen adaylarının puanlarının (P10 ve P121) geçerlilik süresi 06.07.2012 tarihinden itibaren 2 yıldan 1 yıla düşürülmüştür. Diğer bölümlerden mezun olan adaylar ise P10 puan türü ile tercih yaparlar.

P10 PUANI NEDİR?

KPSS P10 PUAN TÜRÜ

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. GK + GY + Eğitim bilimleri bileşenleri ile hesaplanmaktadır. Bu puan türü 1 yıl süreyle geçerli olmaktadır.

KPSS P121 puan türü nedir? ÖABT öğretmenlik puan türü hangisi?

KPSS ÖĞRETMENLİK PUAN TÜRÜ NEDİR?

Öğretmen olarak atanmak isteyen KPSS adaylarının ÖABT sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P121 puan türünde branşlarına yönelik olarak istenen puanı aldıktan sonra öğretmen atamalarına başvurması gerekmektedir.

KPSS P121 PUAN TÜRÜ NEDİR?

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüne denilmektedir. Bu puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri + Öğretmen Alan Bilgisi Testi bileşenlerinden oluşur Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ağırlıkları ise şöyledir:

Genel Kültür: 0,15 Genel Yetenek: 0,15

Eğitim Bilimleri: 0,20

ÖABT: 0,50 Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

P121 puan türü 1 yıl geçerlidir. Her yıl yapılan KPSS ile bu puan türü hesaplanmakta ve kullanılmaktadır.

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