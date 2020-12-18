KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS 2020 Ortaöğretim sınav sonuçları

ÖSYM KPSS 2020 Ortaöğretim sınavı 21 Kasım 2020 tarihinde tüm yurt genelinde gerçekleşti. Sınavın üzerinden neredeyse 1 ay geçmesi, sınava girenlerin aklında KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? sorularının sorulmasına sebep oldu. ÖSYM, 2020 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman açıklanacağını ve detaylarını duyurdu!

21 Kasım'da gerçekleşen KPSS Ortaöğretim sınavında, kamu personeli olmak isteyen orta öğretimlilere "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" sorularından oluşan 120 soru soruldu. 81 ilde toplam 188 sınav merkezinde gerçekleşen KPSS Ortaöğretim sınavına binlerce aday giriş yaptı. ÖSYM, 2020 KPSS Ortaöğretim sonuçlarını merakla bekleyen binlerce kişi için sınavın ne zaman açıklanacağını duyurdu!

KPSS ORTAÖĞRETİM AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, KPSS Ortaöğretim 2020 sınavının ne zaman açıklanacağını sınav kılavuzunda duyurdu. Buna göre 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi İnternet sitesinin sonuç bölümünde açıklanacak. Sınavın açıklandı duyurusunun ardından aşağıda da bulunan sonuç ekranına T.C. Kimlik Numarası ve Şifre bilgilerinizi girerek ulaşabilirsiniz. Sonuçlar 24 Aralık 2020 Perşembehttps://sonuc.osym.gov.tr/ adresinde erişime açılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ EKRANI!