KPSS ortaöğretim sınav başvuru ücreti ne kadar? KPSS ortaöğretim başvuruları nasıl yapılır?
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KPSS ortaöğretim sınav başvuru ücreti ne kadar? KPSS ortaöğretim başvuruları nasıl yapılır?

Bugün başlayan KPSS ortaöğretim başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak? KPSS ortaöğretim başvuruları nasıl yapılır?

KPSS ortaöğretim sınav başvuru ücreti ne kadar? KPSS ortaöğretim başvuruları nasıl yapılır?
16.09.2020 16:49 | Son Güncelleme: 16.09.2020 16:53

KPSS sınavı devam ederken ortaöğretim başvuruları bugün başladı. Peki, KPSS ortaöğretim başvuruları nasıl yapılır? KPSS ortaöğretim başvuruları hangi bankadan yapılır? KPSS ortaöğretim başvuruları ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den

başvuracak adaylar hariç),

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler,

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav

ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.

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