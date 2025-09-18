KPSS ne zaman açıklanacak?

2025 yılında da lisans düzeyinde gerçekleştirilen sınav oturumları tamamlandı ve şimdi tüm gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar, aylarca süren yoğun hazırlık maratonunun ardından sınavların ardından büyük bir merakla sonuçları bekliyor. Peki KPSS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

KPSS 2025 TAKVİMİ TAMAMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen 2025 KPSS takvimi kapsamında Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirildi. Bu oturumu, alan bilgisi oturumları izledi. Alan bilgisi sınavlarının iki ayrı günde yapılmasıyla birlikte süreç resmen tamamlanmış oldu.

Adaylar sınav sonrası hem puanlarını hem de sıralamalarını öğrenerek, tercih sürecine hazırlanmak istiyor. Bu nedenle sonuçların açıklanacağı tarih, sınav kadar büyük önem taşıyor. ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre KPSS lisans sınav sonuçları 10 Ekim'de adayların erişimine açılacak. Bu tarih, hem sınav sürecinin kapanışını hem de kamu kurumlarının personel alım planlamalarını başlatan dönüm noktası niteliği taşıyor.

SONUÇLAR AİS ÜZERİNDEN DUYURULACAK

KPSS sonuçları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ilan edilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaparak puanlarına, doğru-yanlış sayılarına ve başarı sıralarına ulaşabilecek. Sonuç ekranında ayrıca her testteki net sayıları ve puan türleri de ayrıntılı olarak gösterilecek.

Sınav sonuç belgeleri yalnızca dijital ortamda paylaşılacak. Adaylara ayrıca fiziki belge gönderilmeyecek. Bu nedenle sınav günü kullanılan şifrelerin korunması ve sisteme erişimde kullanılacak bilgilerin güvenliğinin sağlanması önem taşıyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte KPSS puanları, kamu kurumlarının personel alım ilanlarında kullanılmaya başlanacak.

TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Sonuçların duyurulmasının ardından adaylar için ikinci aşama olan tercih dönemi başlayacak. Tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından yayımlanacak ve adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları inceleyerek tercih listelerini oluşturacak.

Tercih işlemleri sırasında adayların mezuniyet durumları, KPSS puan türleri, nitelik kodları ve başvuru şartlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Yanlış veya eksik bilgiyle yapılan tercihler değerlendirmeye alınmayacak. Tercih sonuçları da yine ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden ilan edilecek.

Yerleştirme sonuçlarına göre bir kadroya atanmaya hak kazanan adaylar, ilgili kurumlara gerekli belgelerle başvurarak göreve başlama sürecini tamamlayacak.

ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihe kadar adayların bazı önemli noktalara dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Öncelikle sonuç ekranına ulaşabilmek için kullanılan ÖSYM şifresinin unutulmaması gerekiyor. Şifresini unutan adaylar, ÖSYM'nin şifre yenileme hizmetini kullanarak yeni şifre oluşturabilirler.

Ayrıca sonuçlar açıklanır açıklanmaz yoğunluk yaşanabileceği için sisteme ilk dakikalarda erişimde yavaşlamalar görülebilir. Bu durumlarda panik yapılmamalı ve bir süre sonra tekrar denenmelidir. Adaylar sonuç belgelerini PDF olarak indirip saklamalıdır; çünkü tercih ve atama süreçlerinde bu belgeler istenebilir.

KPSS PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

KPSS puanları, adayların testlerdeki doğru ve yanlış sayıları esas alınarak standart sapma yöntemiyle hesaplanır. Her test için ham puanlar elde edilir, ardından bu puanlar standartlaştırılarak genel başarı sıralamasına dönüştürülür. Puan türleri, adayın mezuniyet alanına ve başvurduğu kadroya göre farklılık gösterebilir.

Sonuç belgesinde her adayın genel puanı, alan puanları ve başarı sıralamaları birlikte gösterilir. Bu bilgiler, kamu kurumlarının yapacağı alımlarda temel belirleyici unsur olacaktır.

KPSS 2025 lisans oturumlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM takvimine göre sonuçlar ekim ayının ikinci haftasında duyurulacak. Adaylar, sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih dönemine hazırlanmalı ve gerekli belgelerini şimdiden hazır bulundurmalıdır.

Bu süreç, kamu kurumlarında görev almak isteyen on binlerce aday için büyük önem taşıyor. Sınav sürecinin son aşaması olan tercih ve atama dönemine sorunsuz geçebilmek için adayların hem sonuç açıklama tarihini hem de tercih sürecine ilişkin tüm ayrıntıları dikkatle takip etmeleri gerekiyor.