KPSS geç başvuru ücreti 2021 ne kadar? 2021 KPSS geç başvuru ne zaman, kaç gün kaldı? KPSS 2021 geç başvuru tarihi

KPSS geç başvuru tarihi 2021 yılı için merak ediliyor. 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılan başvuru işlemlerini kaçıran adaylar, geç başvuru gününde sınav ücretini %50 artırımlı olarak yatırdıktan sonra başvurularını tamamlayacaklar. Peki, KPSS geç başvuru ücreti 2021 ne kadar? 2021 KPSS geç başvuru ne zaman, kaç gün kaldı? KPSS 2021 geç başvuru tarihi

2021 KPSS başvuruları tamamlandığından beri en çok merak edilen şeylerden biri de 2021 KPSS geç başvuru günü oldu. Milyonlarca aday KPSS başvuru nasıl yapılır? Sorusunun cevabını merak ediyor. ÖSYM internet sitesi üzerinden dün 23.59'a kadar başvurusunu tamamlayamamış olan adaylar KPSS geç başvuru tarihinde başvuru yapabilecek. 2021 KPSS kılavuzu ve başvurularla ilgili detayları haberimizde derledik

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00 TL+45,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) :65+65/2 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL+45,00 TL

KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 65,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri,

Alan Bilgisi, ÖABT) : 22-23 Haziran 2021 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde ödenir.)

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM sınav başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, geç başvurular 22-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

KPSS GEÇ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

28 Mayıs-14 Haziran 2021 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde 2021- KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile geç başvuru günlerinde ödenecektir.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

Geç başvuru günlerinde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, sınava başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanmaları gerekmektedir.

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KPSS 2021 başvuru kılavuzunda açıklanacak olan bir diğer önemli bilgi de başvuru işlemleri olacak. Ancak her yıl KPSS başvuru işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl başvuru kılavuzunda yer alan bilgiler şöyle açıklanmıştı;

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasından "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59'da sona erecektir.