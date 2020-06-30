KPSS başvuruları başlıyor? KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? KPSS ne zaman? Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru süreci başlıyor. KPSS lisas sınavı başvuru ücreti ne kadar? 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuruların ardından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de merak konusu oldu. KPSS ne zaman?

ÖSYM, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT şeklinde dört farklı alanda yapılacak sınavın başvurularını başlattı. Son başvuru günü 13 Temmuz olan sınavların ücretleri ise henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıl 75 TL olan sınav başvuru ücretleri 2020 yılında ne kadar olacak?

2020 KPSS NE ZAMAN?

Kamu personeli olabilmek adına ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS 20230 yılında Eylül da başlıyor. İşte, KPSS sınav tarihleri:

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Lisans düzeyinde 6 Eylül'de hayata geçirilecek olan KPSS için sınca ücretleri araştırılırken, ÖSYM'Den henüz sınav ücretine dair bir paylaşım yapılmadı. ÖN başvuruları alınan sınavın ne kadar olduğu kısa süre içerisinde açıklanacak, haberimizden takip edebilirsiniz.

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KPSS LİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM, binlerce adayın heyecanla beklediği KPSS için tarihleri belirledi. Koronavirüs nedeniyle birçok sınavın tarihinde değişikliğe gidilmişti, fakat KPSS için tarihler netleşti.

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) : 30 Haziran - 13 Temmuz 2020

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) : 30 Haziran - 13 Temmuz 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 30 Haziran - 13 Temmuz 2020

KPSS Ön Lisans başvuruları : 21 Ağustos - 2 Eylül 2020

KPSS Ortaöğretim başvurusu : 15 - 30 Eylül 2020

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 6 - 16 Kasım 2020