KPSS açılımı nedir? KPSS ne demektir? 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarında (3 oturumda) hangi konular çıkacak? Milyonlarca adayın girdiği KPSS sınavı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ve yarın da toplam 3 oturumu yapılacak olan KPSS sınavının ne anlama geldiği açılımının ne olduğu merak ediliyor. Peki KPSS açılımı nedir, ne demektir?

KPSS açılımıyla birlikte 12 Eylül ve 13 Eylülde yapılacak olan 3 oturum hangi alanlarda olacak onların da bilgisini vereceğiz. Peki KPSS ne demektir? KPSS Alan Bilgisi oturumları ne üzerine? KPSS saat kaçta, ne zaman?

KPSS AÇILIMI NEDİR?

KPSS sınavının açılımı "Kamu Personeli Seçme Sınavı" demektir.

KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Yönetmeliğin amacı Madde-1'de: "Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir." şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu sınav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ 1. OTURUM SINAVI HANGİ KONULARDAN ÇIKACAK?

KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci 1. oturumda "Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Ensdüstri İlişkileri" konuları çıkacaktır.

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ 2. OTURUMU SINAVI HANGİ KONULARDAN ÇIKACAK?

KPSS Lisans Alan Bilgisi ikinci 2. oturumda "Hukuk, İktisat, Maliye" konuları çıkacaktır.

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUMU SINAVI HANGİ KONULARDAN ÇIKACAK?

KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü 3. oturumda "İşletme, Muhasebe ve İstatistik" konuları çıkacaktır.

KPSS 2020 LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI SAAT KAÇTA?

KPSS Alan Bilgisi Sınavı 1. Oturum : 12 Eylül 2020 Cumartesi sabah saat 10.15'te başlayacaktır.

KPSS Alan Bilgisi Sınavı 2. Oturum : 12 Eylül 2020 Cumartesi öğleden sonra 14.45'te başlayacaktır.

KPSS Alan Bilgisi Sınavı 3. Oturum : 13 Eylül Pazar sabah 10.15'te başlayacaktır.