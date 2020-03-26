KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzu yayımlandı! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu yayımlandı! Sağlık Bakanlığı alımı başvuruları nasıl yapılacak
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Tercih Kılavuzu, personel alımı, KPSS, Güncel

KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzu yayımlandı! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu yayımlandı! Sağlık Bakanlığı alımı başvuruları nasıl yapılacak

Binlerce adayın merakla beklediği KPSS 2020/5 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından açıklandı. Tercih yapacak adaylar başvuru Sağlık Bakanlığı personel alımı şartlarını merakla araştırıyor. İşte 2020/5 KPSS tercih kılavuzu ve Sağlık Bakanlığı alımı başvuru şartları!

26.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:43
KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzu yayımlandı! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu yayımlandı! Sağlık Bakanlığı alımı başvuruları nasıl yapılacak

ÖSYM, KPSS 2020/5 tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile Sağlık Bakanlığı'nda 18 bin sağlık personeli alınacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu yayımlandı! Sağlık Bakanlığı alımı başvuruları nasıl yapılacak? KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzu yayımlandı!

ÖSYM İLAN YAYINLADI

DUYURU

(26 Mart 2020)

KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar, tercihlerini 26 Mart 2020 - 01 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 01 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59'dasona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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