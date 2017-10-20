KPSS 2018 ÖSYM son dakika lisans önlisans sınavı ne zaman? KPSS 2018 sınavı için tarih bilgisi merak konusu oldu. Peki, KPSS 2018 ne zaman yapılacak? İşte, başvuru işlemini gerçekleştirecek birçok kişinin merakla sorguladığı KPSS 2018 sınavı hakkında bazı bilgiler ÖSYM tarafından uygulanan KPSS sınavının 2018'de ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Memur adaylarının heyecanla beklediği 2018 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Geçen yıl Mayıs ayında yapılan KPSS (A Grubu ve Öğretmenlik sınavı) 2018' de aynı zaman yapılması bekleniliyor. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018'de sınavı yapılıp, sonuçları ise Haziran 2018'de açıklanması bekleniliyor. Sınava başvuru tarihi ise Mart 2018 olarak düşünülüyor. Gireceğiniz oturumlara durumunuza göre siz karar verebilirsiniz. ÖSYM İnternet sitesindeki Başvurular bölümünde yayımlanan kılavuzdan durumunuza ilişkin gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

2018 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçen yıl Mayıs ayında yapılan KPSS (A Grubu ve Öğretmenlik sınavı) 2018' de aynı zaman yapılması bekleniliyor. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018'de sınavı yapılıp, sonuçları ise Haziran 2018'de açıklanması bekleniliyor. Sınava başvuru tarihi ise Mart 2018 olarak düşünülüyor.

İşte Tahmini Sınav Tarihleri;

2018 KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyİ) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kasım 2018

KPSS Lisans Düzeyi Başvuru: Mart 2018

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Düzeyi Başvuru: Ağustos 2018

DHBT Başvuru: Eylül 2018

KPSS'DE KAÇ OTURUM YAPILIR?

Gireceğiniz oturumlara durumunuza göre siz karar verebilirsiniz. ÖSYM İnternet sitesindeki Başvurular bölümünde yayımlanan kılavuzdan durumunuza ilişkin gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kaç oturuma girileceğinin belirlenmesi üzerine sınav ücretinin ilgili bankaya yatırılmasıyla başvuru yapılır.

KPSS SINAV ÜCRETLERİNİN YATIRILMASI?

Adaylar, girecekleri oturum sayısını ilgili ücret ile çarparak bankaya yatırır. Sınav ücreti oturum başına 50 TL'dir. Gireceğiniz her oturum için ücret ödemeniz gerekmektedir.