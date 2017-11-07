KPSS 2018 ne zaman ÖSYM son dakika KPSS önlisans lisans sınavı başvuru tarihi

KPSS 2018 yılında da heyecanla bekleniyor. KPSS ne zaman yapılacak sorusu ile ilgili ÖSYM son dakika açıklamaları takip ediliyor. Devlet kurumlarında memur olmak isteyen vatandaşlar her sene merkezi olarak düzenlenen sınavlara giriyorlar. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar ÖSYM'nin resmi internet sitesi osym.gov.tr üzerinden aday işlemleri kısmına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak başvurularını yapıyor ve sınav ücretlerini anlaşmalı bankalara yatırıyorlar. KPSS Lisans, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav başvuruları merakla bekleniliyor. ÖSYM, 2018 sınav takvimini yayımlamadığı için Ortaöğretim ve Önlisans KPSS'nin tam olarak ne zaman yapılacağı konusu netlik kazanamadı. Geçen seneye göre tahmini sınav tarihlerine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KPSS 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçen yıl Mayıs ayında yapılan KPSS (A Grubu ve Öğretmenlik sınavı) 2018' de aynı zaman yapılması bekleniliyor. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018'de sınavı yapılıp, sonuçları ise Haziran 2018'de açıklanması bekleniliyor. Sınava başvuru tarihi ise Mart 2018 olarak düşünülüyor.

İşte Tahmini Sınav Tarihleri;

2018 KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyİ) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kasım 2018

KPSS Lisans Düzeyi Başvuru: Mart 2018

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Düzeyi Başvuru: Ağustos 2018

DHBT Başvuru: Eylül 2018

KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Resmi duyuru yapılmaması nedeniyle sınav ücretlerinin ne kadar olacağı net olarak bilinmemektedir. Fakat geçtiğimiz dönem gerçekleşen sınavda, alanlara katılım sağlayacaklardan 40, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına katılım sağlayacaklardan ise 60 lira talep edilmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması beklenebilir.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, sınav ücreti yatırma işlemi ile birlikte başvurularını tamamlayacak. ÖSYM, adaylara sınav konusunda bazı uyarılarda bulundu. İşte, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen o duyuru;

"2017 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyinde, 21 Mayıs 2017, 27 Mayıs 2017 ve 28 Mayıs 2017 tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra uygulanacaktır. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 16 Temmuz 2017 tarihinde uygulanacaktır. Adayların tümü, 21 Mayıs 2017 tarihinde sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir. 2017-KPSS Lisans Kılavuzunda ayrıntılı bilgiler yer almakta olup sınava başvuracak adayların ilgili kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleritarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Başvurumerkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yeralacaktır. Adaylar başvuru işlemini gerçekleştirmek için merkezlere aşağıdaki belgelerle birlikte gidecek;

*Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu

*Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Başvuruda adayın kimlik belgesinin aslını yanında bulundurmasıgerekmektedir.

*ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde(ais) kayıtlı olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanların diploma veya öğrenimdurumunu gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneği talep edilecektir.

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin Aday İşlemleriSistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradakiaçıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternetaracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59'da sona erecektir.