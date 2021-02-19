Kozluk'ta kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
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Kozluk'ta kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

19.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:32
Kozluk'ta kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Kozluk ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Geçitaltı ve Armutlu köy yolu ulaşıma açıldı.

Kozluk ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Geçitaltı ve Armutlu köy yolu ulaşıma açıldı.

Kaymakamlık İlçe Özel İdare Şantiye Şefliğinden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin çalışması kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Armutlu ve Geçitaltı köy yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

Okula giden öğrencilerin de olumsuz bir durum yaşanmaması için yol temizleme faaliyetleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar

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