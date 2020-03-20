Kozan'da sağlıkçılara darbukalı destek
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Kozan'da sağlıkçılara darbukalı destek

Kozan'da sağlıkçılara darbukalı destek Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı ile dün akşam başlatılan sağlıkçılara alkışlı desteğe Kozanlı vatandaşlar darbuka çalarak destek verdi.

20.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:50
Kozan'da sağlıkçılara darbukalı destek

Kozan'da sağlıkçılara darbukalı destek

ADANA - Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı ile dün akşam başlatılan sağlıkçılara alkışlı desteğe Kozanlı vatandaşlar darbuka çalarak destek verdi.

Türkiye'nin dört bir yanında balkonlara ve pencerelere çıkarak sağlıkçılara alkışla destek olan vatandaşlara, Adana'nın Kozan ilçesindeki vatandaşlar sağlık çalışanlarının korona virüsüne karşı gösterdikleri başarılı mücadeleden dolayı balkonlardan dakikalarca alkışladılar. Bazı vatandaş ışıklarını yanıp söndürerek destek verirken, ıslık ve alkışlara bir vatandaş da darbukası ile eşlik etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü karşı canla başla çalışan sağlık çalışanlarına Kozanlı vatandaşlar saat 21.00'de balkonlara çıkarak destek verdi. Salgın nedeniyle sokağa çıkmayan vatandaşlar saat 21.00'da Kozan'da balkonlarına çıktı. Bir vatandaşlar mahallelinin alkış ve ıslıklarına darbuka çalarak destek verdi. Bazı vatandaşlar dairelerinin ışığını söndürüp açarken bazı vatandaşlarda ıslık çaldı. Sağlık çalışanları Kozanlı vatandaşlar tarafından büyük destek görmeyi sürdürüyor.

Kozan'da sağlıkçılara darbukalı destek

Kaynak: İHA

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Kozan'da sağlıkçılara darbukalı destek

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