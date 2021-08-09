Kozan'da narenciye günlük yevmiyesi 105 lira

Adana'nın Kozan ilçesinde 2021 yılı için geçerli olacak narenciye günlük yevmiye fiyatı 105 TL olarak belirlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 2021 yılı için geçerli olacak narenciye günlük yevmiye fiyatı 105 TL olarak belirlendi. Bu ücretin 5 TL'si elciye geçecek, işçinin elinde kalan para ise tam 100 TL olacak.

Kozan Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Süleyman Delibaş sebze hali içerisinde işverenlerle elcileri bir araya getirdi. Başkan Süleyman Delibaş yaptığı basın toplantısında 2021 yılı için narenciye günlük yevmiye fiyatının 105 TL olarak karar aldıklarını 5 TL'sinin elcinin, 100 TL'nin ise işçinin eline geçeceğini söyledi.

"Kimse Derebeyi değil"

2020 yılı için geçerli fiyatın 83 TL olduğuna dikkat çeken Delibaş, 5 TL'sinin elciye gittiğini 78 TL'nin de işçiye kaldığını ifade etti. Süleyman Delibaş, "Bir siyasi aday diyor ki; '120 liradan aşağı otobüs kaldıramayız.' Kimse Kozan'da Derebeyi değildir. İş insanlarımız her yıl işçilerimize iş imkanı sağlıyor. Dışarıdan işçi getirmeyip 'Kozan'ımızın kendi insanı çalışsın, kazansın' diyorlar. 2 yıl önce işçi kardeşlerimizin temsilcileri dernek kurdu. Dernek kuruldu bir yıl sonra dağıldı. Fenomen arkadaşın konuştuğu gibi konuşmaya gerek yok. Her şeyi belgeli ve nizami konuşacaksın. İşçilerin günlük kazancı iş kanununun 39. maddesine göre belirlenir. 2021 yılında geçerli olacak günlük yevmiye fiyatı 105 liradır. 5 lirası elcinin, 100 lirası ise emekçi kardeşlerimizin eline geçecek. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Günlük işçi servis ücreti de belli oldu

Düzenlenen toplantıda işçileri taşıyan otobüslerin servis ücretlerinin de belirlendiği kaydedildi. Şehir içi 250 TL, kırsal kesim için ise 290 TL olarak servis ücreti belirlendiği ifade edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı