Kozan'da muhtardan 100 öğrenciye okul üniforması yardımı - Haberler
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Kozan'da muhtardan 100 öğrenciye okul üniforması yardımı

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Kozan'da muhtardan 100 öğrenciye okul üniforması yardımı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir muhtar, 100 öğrenciye okul üniforması yardımında bulundu.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bir muhtar, 100 öğrenciye okul üniforması yardımında bulundu.

Hacımirzalı Mahallesi Muhtarı Hasan Erdoğan, Hacımirzalı Şehit Yusuf Demiryürek İlkokulu'nda üniforma ihtiyacı olan 100 öğrenci için harekete geçti.

Öğrencilerin okul üniformalarını alan Erdoğan, sınıfta bunları ihtiyacı olan öğrencilere dağıttı.

Üniformalarına kavuşan öğrenciler sevinç yaşadı.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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