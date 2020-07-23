Kozan'da kurban kesim kursu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kozan'da kurban kesim kursu

Adana'nın Kozan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi uygulamalı kurban kesim kursu açıldı.

Kozan'da kurban kesim kursu
23.07.2020 10:26 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:33

Adana'nın Kozan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi uygulamalı kurban kesim kursu açıldı.

Toplam 60 kursiyerin katıldığı kursta, kursiyerlere iki grup halinde kurban kesim eğitimi verilmeye başlandı.

Temel iş sağlığı ve güvenliği, kurbanın İslamiyet'teki yeri ve kurban kesim işlemleri olmak üzere toplam üç modül halinde 20 saatlik kurban kesim kursu düzenlendi.

Eğitimin ilk dersinde Kozan İlçe Müftüsü Celil Karaca, İlçe Tarım Müdürlüğü veteriner hekimlerinden Kemal Bozlu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mahmut Bektaş hazır bulundu.

Kursiyerlere hem anlatımlı hem de uygulamalı olarak kurban kesim kursu verildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi Ekonomi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü 3. Sayfa
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu Güncel
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı Güncel
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Ekonomi
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı Dünya
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Koronavirüs mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelendi
Koronavirüs mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelendi
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mensur Işık Halife Hafter Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Tuvana Türkay Murat Dalkılıç
Spor Okan Buruk Caner Erkin Ünal Karaman Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Muğla Erkek Manisa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kozan'da kurban kesim kursu - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 10:33:51. #1.14#
title