Kozan'da kamyonet uçuruma düştü: 6 yaralı ADANA'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, 15 metre yüksekten dere yatağına düştü.

ADANA'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, 15 metre yüksekten dere yatağına düştü. Kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Özbaşı Mahallesi'nde sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. 01 AHV 83 plakalı kamyonetle pikniğe giden Karataş ailesinden sürücü Murat Karataş (31), iddiaya göre, gaz pedalının yanına düşen ekmeği almaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet 15 metre yüksekliğindeki uçurumdan dere yatağına düştü. Kazada sürücü Murat Karataş ile eşi Gülcihan Karataş (37), çocukları Baran (4), Melisa Çiğdem (8), Mehmet Ali (10) ve yeğeni Alparslan Mustafa Karataş (11) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine Cankur ekibi ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastaneleri'ne götürüldü. Sağlık durumu kritik olan Baran, Mehmet Ali, Alparslan Mustafa ve Melisa Çiğdem Adana'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA