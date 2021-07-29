Adana ve Kütahya'daki orman yangınları kontrol altına alındı
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Adana ve Kütahya'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

Türkiye'de 8 ilde çıkan büyük çaplı orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken iki ilimizden müjdeli haber geldi. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangın kısmen kontrol altına alınırken, Kütahya'daki orman yangını ise 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

8 farklı ilde meydana gelen ve bazı bölgelerde yerleşim yerlerine sıçrayan yangınlarla mücadele devam ediyor. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangının kısmen kontrol altına alındığı ve yerleşim yerlerine tehdit olmadığı açıklaması yapılırken Kütahya'dan da müjdeli bir haber geldi. Samrık Deresi mevkiinde çıkan orman yangını 5 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

'KOZAN'DAKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Süleyman Elban ve beraberindeki heyet, Kozan ilçesindeki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Bölgedeki yangının kısmen kontrol altına alındığını açıklayan Sarıeroğlu, yerleşim yerlerini tehdit etmediğini kaydetti.

KÜTAHYA'DAKİ YANGIN 5 SAATİN ARDINDAN KONTROL ALTINA ALINDI

Samrık Deresi mevkiinde çıkan orman yangını, bir helikopter ve 20 arazöz, 10 yangın söndürme tankı ve yüzlerce gönüllü vatandaşın müdahalesiyle 5 saatin ardından kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 5 hektarlık karaçam ormanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adana ve Kütahya'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

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