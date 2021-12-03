KOZAN, ADANA (İHA) - Kozan Beyazay Derneği kendi binasına kavuştu.

Açılış öncesi konuşan Beyazay Derneği Kozan Şube Başkanı Ahmet Ünal, binanın kendilerine bağışlanmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, bağışı gerçekleştiren Üstün ailesinin bütün bireylerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ise, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Kozan'daki engelli vatandaşların kendi binalarına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Kaymakam Gürçam, herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkat çekerek, engelli vatandaşların toplumsal hayatta zorluk çekmemesi için yerel yönetimlerinde gerekli önlemleri alması gerektiğinin altını çizdi. Kaymakamlık olarak, Kozan'daki engelli vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılanmasında yardımcı olduklarını söyleyen Kaymakam Gürçam, Ahmet Ünal ve yönetimine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ise 2004 yılında ilk belediye başkanı seçildiğinde Kozan'daki kaldırımları, parkları engelli vatandaşların kullanabileceği şekle getirdiklerine dikkat çekerek, engelli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında belediye olarak üzerlerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Açılış kurdelesi kesildikten sonra Kaymakamı Şafak Gürçam ve beraberindekiler dernek binasını gezerek başkan Ahmet Ünal'dan bilgi aldılar.

Açılışa, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, engelli vatandaşlar ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı. - ADANA