Kozan 15 Temmuz'da tek yürek
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Kozan 15 Temmuz'da tek yürek

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Kültür Sanat

Kozan 15 Temmuz'da tek yürek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Kozanlılar mehter takımı ile birlik yürüyüşü düzenlendi Adana'nın Kozan ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Kozanlılar ilçe protokolü ve 15 Temmuz Gazisi Oğuzhan Konuralp ile...

Kozan 15 Temmuz'da tek yürek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Kozanlılar mehter takımı ile birlik yürüyüşü düzenlendi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Kozanlılar ilçe protokolü ve 15 Temmuz Gazisi Oğuzhan Konuralp ile birlikte Göç yolunca mehter takımı ile birlikte yürüyüş düzenledi.

Hain darbenin milletin iradesi ile yok edilmesi ve Cumhurbaşkanın çağrıları ile bağımsızlık meşalesinin yeniden yakıldığı 15 Temmuz gecesinin 5. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklere yüzlerce vatandaş Türk bayrakları ile katıldı.

Göç yolunda başlayan Mehteran takımını ve Türk bayağı açan gençler ve ilçe protokolünün katıldığı yürüyüş Türk büyükleri meydanında son buldu.

320 Hatim indirildiği ve dualar okunan gecede Kozan Halk Eğitim merkezi halk dansları ekibi zeybek oyunu ile katılım sağlarken mehter takımı marşlar ile geceye eşlik etti. Anaokulu öğrencisinin Bayrak şiirini okuduğu gecede 15 Temmuz Hain darbe girişiminde yaşananlar Sine vizyona yansıtıldı.

Havai fişek gösterimi, Halk sanatçısı konseri,Türkiye Gençlik Vakfı ve Kozan Ülkü Ocaklarının dostluk maçının oynandığı gecede Türk bayrakları ve dualar ile şehitler yad edilerek, demokrasiye sahip çıkıldı.

Etkinliğe Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Kozan İlçe Emniyet Müdürvekili İbrahim Güvenç, 15 Temmuz gazisi Oğuzhan Konuralp, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, AK Parti, MHP, CHP, Saadet, Gelecek, Deva Partisi ilçe temsilcileri, İlçe sağlık müdürü Dr. İlker Telli ve yüzlerce vatandaş katıldı.

İlçede camilerden 00.15'de okunan salalar okunurken sabaha kadar demokrasi nöbeti tutulacak.

Kozan 15 Temmuz'da tek yürek
Kozan 15 Temmuz'da tek yürek
Kozan 15 Temmuz'da tek yürek
Kozan 15 Temmuz'da tek yürek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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