Türkiye'de kış aylarının gelmesiyle birlikte grip ve nezle vakaları da arttı. Hastalıkları nedeniyle doktora giden vatandaşlar, ilaçların yanında doğal çözüm yolları da arıyor. Vatandaşların, öksürüklerini kesmek için kullandığı ürünlerden biri de doğal çam kozalağı şurubu.Peki Kozalak şurubu nasıl yapılır? Kozalak şurubu tarifi nedir? Kozalak şurubunun faydaları neler? detayları sizler için derledik.

KOZALAK ŞURUBU MAZLEMELERİ NELER?

25-30 adet taze küçük yeşil kozalak

6 su bardağı su

4-5 su bardağı toz şeker (damak tadınıza göre artırıp azaltabilirsiniz)

1-2 tatlı kaşığı limon suyu

KOZALAK ŞURUBU NASIL YAPILIR?

Kozalak şurubu hazırlamak biraz meşakkatli bir iş, kabul ama sonunda verdiğiniz tüm emeğe değecek, emin olabilirsiniz.

Öncelikle kullanacağınız kozalakları tek tek güzelce yıkayın ve üzerine yapışan toz ve kirlerden kurtulun.

Ardından kozalakları derin bir kaba alıp üzerine bolca su ilave edin ve bu şekilde 1 gün bekletin.

Ertesi gün kozalakları bir tencereye alın ve yine üzerine bolca su koyup kaynatın.

Kaynattığınız bu ilk suyu süzdürerek dökün ve hafif haşlanmış haldeki kozalakları yine tencereye aktarın.

6 su bardağı suyu ayrı bir yerde (kettle'da) kaynatın ve yaptığınız tüm işlemler sayesinde istenmeyen tüm kirlerinden arınan kozalakları yeniden bu ölçülü suyla kaynatmaya bırakın.

Su kaynamaya başlayınca tencerenin kapağını yarım açık kalacak şekilde kapatın, ocağın altını da en kısığa alın.

Bu şekilde 1,5-2 saat kadar pişmeye bırakın.

Bu sürenin sonunda karışıma toz şekeri de ilave edin ve kıvam alana dek ara ara karıştırarak pişirin.

Pişerken üzerinde oluşan köpüklenmeleri kepçeyle toplayıp atın.

İstediğiniz gibi kıvam almaya başladığında içine limon suyunu da ekleyin ve biraz daha karıştırıp ocağın altını kapatın.

Tenceredeki karışımı oda sıcaklığına gelene dek bekletin. Oda sıcaklığına gelince süzdürerek içinden kozalak tanelerini çıkarın. (Kozalak tanelerini içinde bırakmayı tercih edenler de var, bu konuda tercih sizin)

Kozalak şurubunuzu kavanozlara pay edip kapaklarını hava almayacak şekilde kapatın. Afiyet, şifa olsun.

Önemli bir not: Kozalak şurubunu günde 1 tatlı kaşığından daha fazla kullanmamaya özen gösterin. Bu şurubu klasik bir reçel ya da şerbet gibi görmeyin ve sadece fayda sağlamak için günde yalnızca 1 tatlı kaşığı tüketin. Aşırı tüketimlerinde mide bulantısı gibi bazı yan etkiler görülebilir.

KOZALAK ŞURUBUNUN FAYDALARI NELER?

AKCİĞERLERİ TEMİZLİYOR

Kozalak şurubunun en önemli etkileri arasında Akciğerlere sağladığı fayda var. Kozalak şurubu, astım ve bronşit gibi hastalıklarda tedavi edici etkiye sahip olmasının yanı sıra, Akciğerleri de pırıl pırıl yapıyor. Şurup bağışıklık sistemini güçlendirerek, vücudu hastalıklara karşı koruyor. Mikroplara karşı vücudun dinç kalmasını da sağlıyor.

ÖKSÜRÜĞÜ KESİP ATIYOR

Çam kozalağı şurubunun en önemli kullanım nedenleri arasında öksürük yer alıyor. Şiddetli öksürük ve öksürük krizi olan vatandaşlar, çam kozalağı şurubuyla bu sorunlarına çözüm buluyor. Yine de uzmanlara sorarak kullanılması tavsiye edilen şurubun fazlası önerilmiyor.

İşte çam kozalağı şurubunun bazı faydaları:

Solunum Yolunu Rahatlatır

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Strese İyi Gelir

Mikropları Temizler

Saçları Besler

Ağız ve Diş Sağlığını Korur

Vücudu Canlandırır

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