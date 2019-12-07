Koyunlar beşiz doğurdu, sahibinin yüzünü güldürdü

07.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:17

İzmir'in Kiraz ilçesinde yaşayan ve hayvancılıkla geçimini sağlayan ailenin baktıkları koyun, önce ikiz ardından da beşiz doğurdu. İkizlerin ardından beş yavruyu gören aile çok sevindi.



Kiraz'ın Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan İnce ailesi, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini kent genelinde teşvik etmek için İzmir Büyükşehir Belediyesinden gerekli koşulları sağlamak şartıyla ücretsiz Sakız cinsi 1 koç ve 3 koyun aldı. Önce ikiz doğuran koyunlar ardından beşiz dünyaya getirerek sahibinin yüzünü güldürdü.



Hedeflerinin, sürüyü 40-50 koyuna çıkarmak olduğunu söyleyen Mehmet İnce (59), "1 tane aldık 5 kuzu oldu. 5 tane görünce şaşırdık, sevindik. Allah vergisi. 2-3 bekliyordum ben en fazla 4. Koyunun vücuduna göre 5 tane kuzu olunca şaşırdık, hem de sevindik. 1 taneydi bir anda 6 tane oldu. Annesinin sütü yetmeyince inek sütüyle takviye yaptık" dedi.



Belediyenin kent kırsalında tarımsal üretimin ve hayvancılık faaliyetlerin desteklenmesine devam etmesinden çok memnun olduklarını söyleyen Yenişehir Mahalle Muhtarı Mehmet Çoşkun (63) ise "Allah razı olsun Büyükşehir Belediyemiz dar gelirli vatandaşlarımız koyun dağıttı. Dağıttığı koyunlardan bir tanesi beşiz doğurdu. Büyükşehir, dar gelirli ailelerimize yardımcı oluyor. Çok memnunlar biz de memnunuz. Ailemiz iyi bakıyor bizi mahcup etmiyorlar" diye konuştu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli köylü ve çiftçiye önce küçükbaş hayvan yetiştiriciliği eğitimi veriyor. Ardından ücretsiz koyun ve keçi dağıtıyor. Hibe edilen küçükbaşların gerekli kontrollerinin sene içerisinde belediye ekiplerince takip edildiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Aysel Özkan, geçen sene 4 küçükbaş verdikleri İnce Ailesi'nin bu sene 14 küçükbaşa ulaştığını söyledi. "Bir üreticimize verdiğimiz damızlık koyun beşiz doğurdu" diyen Özkan, "Normalde ikiz doğurmalarına alışığız ama beşiz doğurdu. İnanılmaz güzel bir haber. Damızlık desteği verdiğimiz ailemizde çok mutlu oldu. İnanılmaz güzel haber bu. Çok mutluyuz. Biz bu ailemize başlangıçta 4 tane damızlık koyun vermiştik. Şu an 14 koyuna ulaşmış durumdalar. Bu çok güzel bir başarı. Bu kapsamda yaptığımız denetimde beşiz doğurduğunu tespit ettik. Bu ailenin hayvanlara çok iyi baktıklarını gördük. Kadın erkek fark etmeksizin karma, yeterli kriterleri sağlayan gerçekten üretmek isteyen çiftçilere veriyoruz" dedi.



"Kırsalda nüfus artıyor ve göç azalıyor"



Yerel yönetimlerin çiftçiye, tarıma ve üreticiye destek olması gerektiğini vurgulayan Özkan, "Türkiye'de ki tüm yerel yönetimlerin Türk tarımının daha ileriye gitmesi, yerel ürünün piyasaya hakim olması, çiftçinin üretimden vazgeçmesini önlemek, çiftçiye destek olmak ve katkı koymak için tüm yerel yönetimlerinde bu işe destek olmaları gerekli. Kendi bölgelerinde, belediye sınırları içerisinde imkanları ve bütçeleri ölçüsünde mutlaka tarıma ve küçük üreticiye destek olmalılar. Onlarında kooperetifleşmelerine ürünleri değerinde satmalarına, pazarlamasına destek olmasını istiyoruz. İzmir'in Türkiye'ye bir örnek olduğunu istenirse bunun başarılabileceğini düşünüyorum. Bu kırsalın nüfusunun yerinde bir nebze refahının artmasına neden oluyor. Göç etmek zorunda kalmıyorlar. Çünkü kendi ekmeğini kazanmaya başlıyor. Yani İzmir'deki kırsal nüfus her geçen gün artıyor. Bu son yıllarda yükselmeye başladı. Bunun tek gerekçesi var demek ki kırsalda sorunlarına çözüm bulabiliyoruz. Üretime katılıyor, üretim yapabiliyoruz. Bu çok önemli bir şey ihtiyacımız olan şey bu. Toprağımızı, yerimizi ve evimizi terk etmeden üretebilmek ve üretimde kalabilmek çocuklarımız ve kendimizin refahını arttırabilmek bütün hedefimiz bu" diye konuştu.



Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi 2015 yılının Karaburun ve Urla'ya bağlı 7 köyde 19 üreticiye 81 küçükbaş hayvan dağıtımı ile başlayan proje, doğan 11 bin 209 yavru ile birlikte sayısı 22 bine yaklaşan bir umut sürüsüne dönüştü. Kent kırsalında tarımsal üretimin ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik projelerini sürdüren Belediye; 16 ilçede (Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire ve Urla) yaptığı dağıtımlarda 282'si kadın olmak üzere 2 bin 727 üreticiye toplam 10 bin 613 adet küçükbaş hayvan dağıttı. Seferihisar'da düzenlediği küçükbaş hayvan yetiştiriciliği eğitimi 70 üreticiyle devam etmekte. Kiraz ve Torbalı ilçelerinde eğitimlerini tamamlayan 129 üreticiye (sakız, kıvırcık, saanen cinsi) 509 küçükbaş hayvanın dağıtımı ise önümüzdeki haftalarda yapılacağı belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA