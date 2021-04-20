Köyüne yaptırdığı kütüphanenin tek eksiği raf ve masaları

Denizli'nin Tavas ilçesinde doğup büyüyen gazeteci, yazar ve şair Ekrem Kaftan, köyüne kütüphane kurma hayalinde son aşamaya geldi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde doğup büyüyen gazeteci, yazar ve şair Ekrem Kaftan, köyüne kütüphane kurma hayalinde son aşamaya geldi.

Vakıf Mahallesi'ndeki ilkokulda eğitim gördüğü yıllarda, okumak istediği kitapları bulamadığı için sıkıntı çeken ve bu nedenle yıllardır köyüne bir kütüphane kurmayı isteyen Ekrem Kaftan (55), iki yıl önce Anadolu Ajansından emekli olduktan sonra bu hayalini hayata geçirmek için çalışma başlattı.

Eğitim ve meslek hayatı boyunca biriktirdiği yaklaşık 10 bin kitaplık koleksiyonu hemşehrilerinin hizmetine sunmak için kütüphane binası yaptıran Kaftan, raf ve masaların tamamlanmasının ardından kütüphaneyi hizmete açmayı hedefliyor.

"Hayırseverlerin adını yaşatmak istiyoruz"

Kaftan, AA muhabirine okumaya çok hevesli bir fıtrata sahip olduğunu, ilkokuldan itibaren ciddi bir kitap okuyucusu olduğunu belirtti.

Eğitim hayatında en çok karşılaştığı sıkıntının kitaba ulaşamamak olduğunu dile getiren Kaftan, şunları söyledi:

"Bu sebeple bir gün 'Allah nasip eder, imkan bulursam kendi köyüme bir kütüphane kurmak istiyorum.' dedim. Bu hayal, 1980'lerde başladı bende. Meslek hayatım boyunca da bu hayalimi gerçekleştirmek üzere hem kitap aldım hem de kitap okudum. Aynı zamanda kitaplar yazdım, şiirler romanlar, hikayeler yazdım. Gazetecilik yaparak mesleğimizi devam ettirdik ve en son Anadolu Ajansından 2019'da emekli oldum. Emekli olur olmaz, kütüphane kurma hayalimi gerçekleştirmek üzere köyüme geldim. Okula yakın olduğu için ilkokulun karşısında satın aldığım arsaya kütüphane kurmaya karar verdim."

Kütüphane binasını yapmak için teşebbüse geçtiğinde hukuki sıkıntılarla karşılaştığını, bunları aşma sürecinde, ayırdığı bütçenin önemli bölümünü ruhsat ve idari para cezalarına harcadığını aktaran Kaftan, "Tüm sorunlarımızı çözdük. Kitaplarımızı İstanbul'dan naklettik. 10 bine yakın kitap şu an kolilerde bekliyor. Kütüphanemizin tek ihtiyacı, raflarımız ve kütüphanede okuyucularımız için masa ve koltuklar. Bunları temin ettiğimiz anda kütüphane 24 saat halkımızın hizmetinde olacak." diye konuştu.

Bugüne kadar kimseden herhangi bir yardım almadığını ancak bir yardım gelmemesi halinde kütüphanenin açılma sürecinin uzayacağından endişe ettiğini kaydeden Kaftan, "Hayırseverlerimizden kültüre, sanata, medeniyetimize katkıda bulunmak isteyen, herhangi bir yardımda bulunmak isteyen olursa kütüphanede onlar için bir levha asmak suretiyle adlarını yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu