KASTAMONU - Köyünde oluşturduğu müzede geçmişin kültürünü sergiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KASTAMONU - Köyünde oluşturduğu müzede geçmişin kültürünü sergiliyor

13.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:28

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan Mehmet Çalık, emekliliğinin ardından döndüğü köyünde kurduğu müzede 200'e yakın eski eşyayı sergiliyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan Mehmet Çalık, emekliliğinin ardından döndüğü köyünde kurduğu müzede 200'e yakın eski eşyayı sergiliyor.

Çalık, uzun yıllar İstanbul'da çalışıp 2012 yılında emekli olduktan sonra memleketi Keşlik köyüne döndü. Tarihe ve eski eşyalara merak duyan Çalık, Anadolu kültürünü yaşatmak için evinin altındaki boş dükkanda eski eşyaları sergilemeye karar verdi.

"Geçmişini bilmeyen geleceğini göremez." diyerek çevredeki köyleri dolaşan Çalık, eski eşyaları topladı.

Çalık'ın çağrısına destek veren yöre halkı da kullanmadığı eşyaları sergilenmesi için bağışladı.

Bazı eşyaları ise kendi imkanlarıyla alan Çalık, çoğu Osmanlı döneminden kalan ağaç sofra, okka, ipli dirhemsiz terazi, gaz yağıyla kullanılan idare lambası, ocaklar, doldurma tüfekler, küp, kase, plak ve kasetlerden oluşan yaklaşık 200 eseri bir araya getirdi.

Köye gelenlerin ilgi gösterdiği müzede tedavülden kalkmış paralar ile yaşamını yitiren köy sakinlerinin fotoğraflarının yer aldığı bir köşe de bulunuyor.

Çalık, AA muhabirine, maddi ve manevi değeri bulunan müzeyi köyüne kazandırdığını söyledi.

Eşyaların çoğunun Osmanlı zamanından kaldığına işaret eden Çalık, "Gençlerimize bırakacak şekilde bu müzeyi kurdum, 8 sene oluyor burayı kuralı. Osmanlı zamanından kalan bu malzemeleri nasıl kullanmışlar, nasıl yaşamışlar, bilmeleri için burayı kurdum. Burada 200-250 yıllık eşyalar var." dedi.

Çalık, müzesine ziyaretçilerin ilgi gösterdiğini belirterek, "İnsanlarımız tarihini unutmasın diye, Anadolu kültürünü yaşatmak için bu müzeyi kurdum. Kastamonu'dan, İnebolu'dan, Çatalzeytin'den gelenler var. Önümüzdeki süreçte müzeyi daha geniş bir dükkana taşıyacağım." diye konuştu.

KASTAMONU - Köyünde oluşturduğu müzede geçmişin kültürünü sergiliyor
KASTAMONU - Köyünde oluşturduğu müzede geçmişin kültürünü sergiliyor
KASTAMONU - Köyünde oluşturduğu müzede geçmişin kültürünü sergiliyor
KASTAMONU - Köyünde oluşturduğu müzede geçmişin kültürünü sergiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlker Başbuğ Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Kanye West Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Tolga Ciğerci İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk İzmir Ankara Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KASTAMONU - Köyünde oluşturduğu müzede geçmişin kültürünü sergiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 11:33:40. #1.14#
title