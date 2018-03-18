Köylüleri Aşık Veysel'i Anlattı

SERHAT ZAFER - Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde yaşayan akrabası ve komşuları, birleştirici yönü, yapıcı kişiliği, tabiat sevdası, öncülüğü ve mütevazılığıyla hatırladıkları ozanı sevgi ve rahmetle yad ediyor.

Sivrialan köyü muhtarı ve aynı zamanda Veysel'in akrabası Mustafa Çam (59) ile köylüleri Ahmet Hoşnut (70) ve Bektaş Şen (61) ölümünün 45'inci yılı öncesi dünyaca ünlü halk ozanı Veysel'i anlattı.

Köy muhtarı Mustafa Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 Mart 1973'te vefat eden Aşık Veysel'in akrabası olduğunu söyledi.

"Aşık Veysel deyince aklıma ateş, su, hava ve toprak geliyor. Aşık Veysel bir ateş, su gibi akar, hava gibi solunur, toprak gibi cömert olur. Aşık Veysel'i anmıyoruz, anlamaya çalışıyoruz." diyen Çam, ölümünün 45. yılında Aşık Veysel'i halka anlatmaya çalıştıklarını ve halkın anlamasını sağlamak için çaba gösterdiklerini belirtti.

"Aşık Veysel toplum insanıydı"

Çam, gözleri görmeyen Aşık Veysel'in bilgi birikimiyle 33 beyiti aklında tutabilen ve dünyaya kendini tanıtabilen tek ozan olduğunu vurguladı.

Aşık Veysel'in ateş, su, hava ve toprakla birleşmiş, halka cömertlikle şiirlerini anlatmış bir ozan olduğunu dile getiren Çam, köyde bulunan Aşık Veysel Müzesi'ni ziyaret edenlerin buradan duygu dolu izlenimlerle ayrıldığına şahit olduğunu ifade etti.

Çam, Aşık Veysel Müzesi'ni her yıl binlerce insanın ziyaret ettiğini ve müzedeki anı defterine duygularını yazdığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Müzeyi gezen insanların duygu ve düşünceleri çok farklı oluyor. Aşık Veysel toplum insanıydı, bakkalın önünde ayağını ayağının üzerine atmış ve piposunu içerken gördüm. Çocuktum o zaman, o andaki Aşık Veysel'i bilmediğimiz için tabi ki çocukluk ruhuyla fazla yanaşamadık. Sonra dünyaya açıldıkça Aşık Veysel bulunmaz bir değer oldu. Sivrialan köyü muhtarı olarak Aşık Veysel'e çok önem veriyorum. Aşık Veysel çok değerli, bizim için ve gelecek kuşaklar için çok değerli. Şiirleri okuyan bir insan akın akın bilgi sahibi oluyor. Aşık Veysel sadece şiir yazmıyor, düşüncelerini, duygularını ve aklını kullanarak insanlara geleceği anlatıyor. Bugünkü günü de anlatacak, gelecek günü de anlatacak ve devam edecek, gelecek kuşakta bundan feyiz almakla mükellef diye düşünüyorum."

"Aşık Veysel bizlerin öncüsü, özü, sözü olmuştur"

Aşık Veysel'in komşusu ve aynı zamanda ozan olan Ahmet Hoşnut ise Şatıroğlu'nun tabiat sevdalısı ve doğaya aşık bir insan olduğunu belirtti.

Hoşnut, Aşık Veysel'in eserleriyle daima anıldığına dikkati çekerek, "Aşık Veysel'in ozanların gönlünde taht kurarak bizlerin öncüsü, özü, sözü olmuştur. Biz ozanlar Aşık Veysel'in yolunda yolumuza devam etmekteyiz. İnsana insan gözüyle bakarak yolumuza devam etmekteyiz." diye konuştu.

Veysel'in komşularından Bektaş Şen de küçük yaşlardayken Aşık Veysel'i tanıdığını anlattı.

O dönemde Aşık Veysel'in yolları nasıl bulduğunu, hangi evin kime ait olduğunu, insanların sesinden direkt nasıl tanıdığını anlamaya çalıştığını dile getiren Şen, bu durumu garipsediğini ifade etti.

Aşık Veysel'i daha yeni yeni anlamaya başladıklarına değinen Şen, "Aşık Veysel normal insanlar gibi değil, her şeyi gönül gözüyle gören, duyan ve özümseyen birisiydi. Biz küçükken onun sohbetine, sazına sürekli Sivas'tan, İstanbul'dan, Şarkışla'dan özellikle yüksek bürokratlar gelirdi. Gerçekten nükteli konuşurdu, bu hiç kimsenin de garibine gitmezdi. O yüzden Aşık Veysel'i anlamak, dinlemek, bizim için büyük bir şeydi." dedi.

Aşık Veysel'in köylüsü olmaktan onur duyduğunu aktaran Şen, cenazesine katılanları gördükten sonra Aşık Veysel'in sadece Türkiye'ye değil, dünyaya açılan bir insan olduğunu anladıklarını sözlerine ekledi.