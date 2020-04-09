Köylülerden Kovid 19 nöbeti... Çeşmeyi köyün dışına alıp, köyü giriş çıkışlara kapattılar
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Yüksekova, Hakkari, Adaklı, Yerel

Köylülerden Kovid 19 nöbeti... Çeşmeyi köyün dışına alıp, köyü giriş çıkışlara kapattılar

Köylülerden Kovid 19 nöbeti.

09.04.2020 09:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:14

Köylülerden Kovid 19 nöbeti... Çeşmeyi köyün dışına alıp, köyü giriş çıkışlara kapattılar

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyünde yaşayan vatandaşlar, korona virüsü salgını nedeniyle tabela asarak köyü giriş çıkışlara kapattı.

Yüksekova ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyü sakinleri, Türkiye'de ölümlere yol açan korona virüs salgınından sonra kendilerince tedbirler almaya başladı. Köy girişine 'Covid-19 nedeniyle köye girişler yasaktır' tabelası asarak, boş yağ tenekeleriyle yolu kapattı. Köye gelen tüm araçları geri çeviren vatandaşlar, halkın sağlığı için nöbet tutuyorlar.

Konuyla ilgili açıklama yapan köy sakini Mehmet Selim Han, köye giriş çıkışların yoğun olduğundan dolayı önlem almak istediklerini belirterek, "Vatandaşlarımız su için gelip gidiyorlardı. Bizde önlem olarak çeşmeyi köyün dışına kurduk. Milletimiz mağdur olmasın diye çeşmemizi çıkarttık. Tabiki hastalığın önüne tamamen geçemeyiz, fakat bizde önlemimizi alıyoruz. İnşallah azaltacağız. Bizde köyün giriş ve çıkışlarını sıklaştırdık. Kontrollerimizi yaptık ve yapıyoruz, üstesinden geleceğiz inşallah" dedi.

Köylülerden Kovid 19 nöbeti... Çeşmeyi köyün dışına alıp, köyü giriş çıkışlara kapattılar

Kaynak: İHA

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Köylülerden Kovid 19 nöbeti... Çeşmeyi köyün dışına alıp, köyü giriş çıkışlara kapattılar
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