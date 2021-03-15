Köylerden topladığı antika eşyaları pazarda satıyor
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Köylerden topladığı antika eşyaları pazarda satıyor

15.03.2021 10:18 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:24

Köylerden topladığı antika eşyaları pazarda satıyor 40 yıldır köylere giderek antika eşyalar topluyor, kendine özel yaptırdığı araç plakasını boynuna asarak satış yapıyor Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran Eskişehir Antika Pazarı, tekrardan açılarak...

Köylerden topladığı antika eşyaları pazarda satıyor

40 yıldır köylere giderek antika eşyalar topluyor, kendine özel yaptırdığı araç plakasını boynuna asarak satış yapıyor

ESKİŞEHİR - Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran Eskişehir Antika Pazarı, tekrardan açılarak ziyaretçilerini ağırlamaya başlarken, serginin odağı, 40 yıldır köylere giderek antika eşyalar topluyor, kendine özel yaptırdığı araç plakasını boynuna asarak satış yapan 70 yaşındaki İbrahim Koçak oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından antika koleksiyoncularını bir araya getiren pazarın en dikkat çeken ismi ise Çorum'dan gelen 70 yaşındaki İbrahim Koçak oldu. Koçak, Koçak, yaklaşık 40 yıldır köylere giderek antika eşyalar topluyor. Kendine özel yaptırdığı araç plakasını boynuna asarak satış yapan İbrahim Koçak, pazara gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

"Herkes eski eşyaları çıkartıp bana gösteriyor"

Köylere giderek topladığı antika eşyaları satışa sunduğunu ifade eden İbrahim Koçak, "Köylerden topluyorum bu ürünleri. Çorum'da yaşıyorum. Çevre illere giderek antikaları toplarım. 40 yıldır bu işle uğraşıyorum. At arabası, kağnı tekeri gibi eşyalar olmak üzere her şeyi satıyorum. Aradığınız her şeyi 15 gün içinde temin edebilirim. 70 yaşındayım. Ben köylere gittiğim zaman, herkes eski eşyaları çıkartıp bana gösteriyor. Ayaklı gazete olduk biz artık" şeklinde konuştu.

"Güneşe tuttuğun zaman kırmızı ışık verir"

Çorum'dan getirdiği 80 yıllık altın karışımı gaz lambası hakkında konuşan Koçak, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Bu gaz lambası, 'kopartma' ile yapılır. Altın karışımı opalin bir üründür. Tezgahımdaki en güzel malzemelerden birisi budur. Buna 500 lira istiyorum. Lambaların en güzelidir. Genellikle zengin evlerinde bulunur. Az bulunan bir şey. Ortalama 80 yıllık vardır. Güneşe tuttuğun zaman kırmızı ışık verir. Opalin değilse eğer kırmızı ışık vermez.

Köylerden topladığı antika eşyaları pazarda satıyor
Köylerden topladığı antika eşyaları pazarda satıyor
Köylerden topladığı antika eşyaları pazarda satıyor
Köylerden topladığı antika eşyaları pazarda satıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEVKET CAN ÇİKOT

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