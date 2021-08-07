Köylerde su deposu yapım çalışmaları
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Köylerde su deposu yapım çalışmaları

Köylerde su deposu yapım çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Efendiköprüsü köyünde su deposu yapım çalışması yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Efendiköprüsü köyünde su deposu yapım çalışması yapıldığı bildirildi.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, " İlçe Özel İdare Müdürü İsmail Kaynar ile birlikte "KÖYDES" programı kapsamında ilçemize bağlı Efendiköprüsü köyünde yapımı devam eden su deposu yapım işini yetkililerden bilgi alarak yerinde inceledik. Amacımız kısa sürede bu çalışmayı bitirip köylümüzün hizmetine bu depoyu sunmak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Köylerde su deposu yapım çalışmaları
Köylerde su deposu yapım çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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