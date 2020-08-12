Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi, görüntüler kameralara yansıdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi, görüntüler kameralara yansıdı

Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi, görüntüler kameralara yansıdı Köye inen ayı sürüsü kameralara yakalandı, panik içerisindeki köylüler hava karardıktan sonra evinden çıkamıyor Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Eymir köyünde yaşayan vatandaşlar, bal yemek için köye inen ayılar yüzünden...

12.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:18

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Eymir köyünde yaşayan vatandaşlar, bal yemek için köye inen ayılar yüzünden hava karardıktan sonra evlerinden çıkmakta tedirginlik yaşıyor.

Sivas kent merkezine 28 kilometre, Hafik ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Eymir köyünde ayı tedirginliği yaşanıyor. Doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken ayılar, bal, fasulye ve meyve yiyebilmek için Eymir köyüne indi. Köy halkını tedirgin eden ayılar geçtiğimiz günlerdeyse güvenlik kamerasına yansıdı. Köy meydanında güvenlik kamerasına yakalanan 4 ayının, arı kovanlarının bulunduğu arılıktan çıktıktan sonra köy içinde gezindikleri görülüyor. Köylülerin arı kovanlarını dağıtan ayı sürüsü, köyde bulunan çok sayıda meyve ağacına da zarar verdi. Arı kovanlarını ayılardan korumak isteyen bazı arıcılarsa kovanlarını yerden metrelerce yüksekte bulunduruyor. Köylüler, ayılardan korunmak için ışık tutarak, ses çıkararak ve köpeklerle ayılara karşı mücadele etmeye çalışıyor. Hava karardıktan sonra komşularına bile gidemeyen tedirgin köylüler, yetkililerden yardım bekliyor.

"İNSANLAR TEDİRGİN OLUYOR"

Eymir Köyü Muhtarı İbrahim Doğan, ayıların bir anda insanların önlerine çıktığını belirterek tedirgin olduklarını söyledi. Doğan, "Ayılar aşağıdan yaylımdan geliyor, kovanları dağıtıp balları yiyorlar. Buradan da çıkıp fasulye yiyorlar. Gördüğünüz gibi kovanları dağıtmış. Buradan da köyün içine gidiyor. Ayılar aç olduğu için köye iniyor. Burada balda yemişler. Bize pek zararları yok ama insanlar korkuyor. Önlem almak lazım. Biz korunmak için ışık yakıyoruz, ses çıkarıyoruz. Başka da bir şey yapamıyoruz, elimizden bir şey gelmiyor. Bu hayvanları korumaya alsınlar, köylüde rahat etsin. Burada 4 tane değil 8 tane ayı var. 4'de yukarı bölgede var, birbirlerinin bölgesine gelmiyorlar. Evlerimizden korkarak çıkıyoruz, pek rahat çıkamıyoruz. Işıkla çıkıyoruz, silahla çıkıyoruz. Bir anda insanın önüne çıkıyor, insanlar tedirgin oluyor " dedi.

"DIŞARIDA YİYECEK BULAMADIKLARI İÇİN BURALARA SALDIRIYORLAR"

Köyde yaşayan Alpaslan Doğan, ayıların bal ve fasulyeyi sevdiği için köye indiğini belirterek, "Ayılar, garajın oradan arı kovanların oraya gelip kovanları dağıtıyorlar. Ardından fasulyeleri, ondan sonra köyün içine geliyor ayılar. Ayılar balı çok sever, fasulyeyi çok sever. Dışarıda yiyecek bulamadıkları için buralara saldırıyorlar" şeklinde konuştu.

"KOMŞUDAN KOMŞUYA GİDEMİYORUZ"

Köy halkından Turgut Burgucu, ayıların sayılarının her geçen yıl arttığını ve insanlara alıştıkları için köyün içinde rahatça gezindiklerini söyledi. Burgucu, "Ayılar baya sıkıntı yaşatacağa benziyor, her geçen yıl sayıları artıyor. Gece, gündüz demiyorlar ve insandan kaçmıyorlar sanki alıştılar. Rahatça köyün içinde geziyorlar, ışıktan da etkilenmiyorlar. Köyde şuanda 1 tane meyve kalmadı ağaçlarda. Fasulye ekenlerin fasulyesi kalmadı, fasulyeyi de yiyor. Arı kovanlarını dağıttı. Aç kaldıkça daha da tehlikeli olabilirler. İnsanlara da saldırabilirler. Gece rahat bir şekilde dışarı çıkamıyoruz, komşudan komşuya gidemiyoruz. Tedirginiz, karşımızdaki neticede bir ayı. Bu soruna ivedilikle çözüm bulunması lazım " dedi.

Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi, görüntüler kameralara yansıdı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Magazin
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı 3. Sayfa
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi 3. Sayfa
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Güncel
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle Spor
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım Güncel
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Galatasaray'da Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı oldu
Galatasaray'da Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı oldu
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: Erken seçimlerin belirleyicisi olan Bahçeli bu kez temkinli: Erken seçim tartışmaları mahsurludur
Son Dakika: Erken seçimlerin belirleyicisi olan Bahçeli bu kez temkinli: Erken seçim tartışmaları mahsurludur
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü
Mimar Sinan'ın 465 yıllık eserinin duvarları rutubet nedeniyle dökülüyor
Mimar Sinan'ın 465 yıllık eserinin duvarları rutubet nedeniyle dökülüyor
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı
RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, pazar günü İstanbul'a geliyor
Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, pazar günü İstanbul'a geliyor
Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu
Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun Abdurrahman Dilipak
Magazin Demet Akalın Yeşim Salkım Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Pkk Rusya Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi, görüntüler kameralara yansıdı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 13:18:33. #1.14#
title