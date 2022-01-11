Köyden İndim Şehire nerede çekildi, hangi ilde ve köyde geçiyor? Köyden İndim Şehire konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Film ne zaman çekildi?
Başrollerinde Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Ali Şen gibi ünlü isimler olan Köyden İndim Şehire bugün Show TV'de ekranlara gelecek. Filmin başlamasından önce izleyiciler, Köyden İndim Şehire nerede çekildi, hangi ilde ve köyde geçiyor? Köyden İndim Şehire konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Film ne zaman çekildi? merak etti. İşte bilgiler...
Köyden İndim Şehire, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, 1974, Türkiye yapımı komedi filmi. Salak Milyoner filminin devamı niteliğindedir. Peki, Köyden İndim Şehire nerede çekildi, hangi ilde ve köyde geçiyor? Köyden İndim Şehire konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Film ne zaman çekildi? Köyden İndim Şehire filmi hangi şehirde çekilmiştir? Filmdeki köy ve tarla nerede? Detaylar sizlerle...
Köyden İndim Şehire 11 Ocak Salı bugün saat 21:45 'de Show TV'de yayınlanacaktır.
Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Ankara'da yaşayan hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza'ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkanından kovdurur -ilk geldiklerinde dükkanda bile değildir. Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür -evdeki hanımı ve baldızı buna karşı çıkarlar. Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir, ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir. Fakat en sonunda kardeşler altınları paylaşamayarak kavgaya tutuşurlar. O sırada altınlar çatıdan aşağı saçılır ve kardeşler Kayseri'ye geri döner.
Köyden İndim Şehire filmi 1974 senesinde Ankara ilimizde çekilmiştir. Filmdeki köy, kasaba ve şehrin merkezi Ankara'da yer almaktadır.
Köyden İndim Şehire, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, 1974, Türkiye yapımı komedi filmi. Salak Milyoner filminin devamı niteliğindedir. Baş rollerini Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe'nin paylaştığı filmde, köylerinde gömülü olan defineyi bulduktan sonra, altınları bozdurmak için Ankara'ya gelen dört kardeşin hikâyesi anlatılmaktadır.
Kemal Sunal - Saffet
Zeki Alasya - Himmet
Metin Akpınar - Hayret
Halit Akçatepe - Gayret
Meral Zeren - Emine
Oya Alasya - Himmet'in Eşi
Perran Kutman - Gülsüm
Tekin Akmansoy - Ali Rıza Emmi (Akçakayalı)
Leman Çıdamlı - Ali Rıza Emmi'nin Eşi
Mine Mutlu - Ali Rıza Emmi'nin Baldızı
Mete İnselel - Resepsiyon Görevlisi
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