Köyden İndim Şehire, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, 1974, Türkiye yapımı komedi filmi. Salak Milyoner filminin devamı niteliğindedir. Peki, Köyden İndim Şehire nerede çekildi, hangi ilde ve köyde geçiyor? Köyden İndim Şehire konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Film ne zaman çekildi? Köyden İndim Şehire filmi hangi şehirde çekilmiştir? Filmdeki köy ve tarla nerede? Detaylar sizlerle...

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Köyden İndim Şehire 11 Ocak Salı bugün saat 21:45 'de Show TV'de yayınlanacaktır.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE KONUSU NE?

Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Ankara'da yaşayan hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza'ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkanından kovdurur -ilk geldiklerinde dükkanda bile değildir. Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür -evdeki hanımı ve baldızı buna karşı çıkarlar. Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir, ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir. Fakat en sonunda kardeşler altınları paylaşamayarak kavgaya tutuşurlar. O sırada altınlar çatıdan aşağı saçılır ve kardeşler Kayseri'ye geri döner.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE NEREDE ÇEKİLDİ?

Köyden İndim Şehire filmi 1974 senesinde Ankara ilimizde çekilmiştir. Filmdeki köy, kasaba ve şehrin merkezi Ankara'da yer almaktadır.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLM NE ZAMAN ÇIKTI?

Köyden İndim Şehire, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, 1974, Türkiye yapımı komedi filmi. Salak Milyoner filminin devamı niteliğindedir. Baş rollerini Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe'nin paylaştığı filmde, köylerinde gömülü olan defineyi bulduktan sonra, altınları bozdurmak için Ankara'ya gelen dört kardeşin hikâyesi anlatılmaktadır.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kemal Sunal - Saffet

Zeki Alasya - Himmet

Metin Akpınar - Hayret

Halit Akçatepe - Gayret

Meral Zeren - Emine

Oya Alasya - Himmet'in Eşi

Perran Kutman - Gülsüm

Tekin Akmansoy - Ali Rıza Emmi (Akçakayalı)

Leman Çıdamlı - Ali Rıza Emmi'nin Eşi

Mine Mutlu - Ali Rıza Emmi'nin Baldızı

Mete İnselel - Resepsiyon Görevlisi

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet