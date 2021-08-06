Köyceğiz'deki yangın devam ediyor, bir bölge daha boşaltıldı
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Köyceğiz'deki yangın devam ediyor, bir bölge daha boşaltıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Köyceğiz'deki yangın devam ediyor, bir bölge daha boşaltıldı 63 yaşındaki Düriye Korkut; Bu yaşım oldu köyümüzde böyle bir yangın görmedim Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir haftayı aşkın süredir söndürülemeyen yangın Sazak ve Çayhisar Mahallesi'nde gece boyunca devam etti.

Köyceğiz'deki yangın devam ediyor, bir bölge daha boşaltıldı

63 yaşındaki Düriye Korkut; Bu yaşım oldu köyümüzde böyle bir yangın görmedim

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir haftayı aşkın süredir söndürülemeyen yangın Sazak ve Çayhisar Mahallesi'nde gece boyunca devam etti. Son alınan karar ile Çayhisar'a bağlı Çöğenli Yaylası içinde boşaltma kararı alındı. Boşaltılan ve yangının etkili olduğu mahallelerden Çayhisar Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Düriye Korkut, "Bu yaşım oldu köyümüzde böyle bir yangın görmedim" dedi.

Muğla'nın Köyceğiz geçen hafta Perşembe günü başlayan orman yangını ilçeye bağlı Çayhisar ve Sazak bölgesinde etkisini sürdürüyor. Birkaç gündür alevlerin tehdidi altında Çayhisar köyünün gündüz saatlerinde duman altında kaldığı görülürken, mahalle sırtlarında kontrol altına alınan yangın, akşama doğru yeniden başladı. Gün içerisinde karadan müdahalenin yanı sıra, havadan uçak ve helikopterle kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, Mahallenin doğu tarafındaki dağlık bölgede çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile gece boyunca devam etti. Yangın söndürme çalışmaları nedeniyle bölgeye çok sayıda sivil vatandaş gün boyu sevk edilirken, karadan ve havadan müdahaleye rağmen yangın kontrol altına alınamadı.

İlçede günlerdir devam eden yangın nedeni ile Zeytinalanı Mahallesi Taşdibi Mevkii, Pınar Mahallesi Ören Mevkii, Çayhisar Mahallesi, Sazak Mahallesi boşaltılmıştı. Son olarak gece saatlerinde Sazak Mahallesi'nin üst bölümünde yer alan Çayhisar Mahallesi'ne bağlı Çöğenli Yaylası'nın da tahliye kararı alındığı öğrenildi.

Bölgede yangın söndürme çalışmalarına katılan bir vatandaş müdahale ettikleri yerin başka bir bölgesinde hemen yangın çıktığını belirterek "1 haftadır arkadaşlarla buradayız, elimizden geldiğince yetişmeye çalışıyoruz. Her tarafta yangın var, hangi birini koşacağız, hangi birine yetişeceğiz" diye konuştu.

Yangın söndürme çalışmalarına katılanlardan bir başka isim olan Murat Çimen ise, "Dün akşam şu alt bölgede birden ateş üstümüze basınca hepimiz aşağıya doğru kaçtık" dedi.

Evinin yakınındaki yol kenarında çöpleri toplayan oturan Çayhisar Mahalleis'nden 63 yaşındaki Düriye Korkut, "Böyle bir şey görmedim hiç. Bu yaşım oldu köyümüzde böyle bir yangın görmedim" dedi. Bir gün önce mahallenin tahliye kararı nedeniyle gelen telefonla eşi ile birlikte Çöğenli'ye gittiğini belirten Düriye Korkut, "Köyümüzü kurtamaya geldik" diye konuştu.

Köyceğiz'deki yangın devam ediyor, bir bölge daha boşaltıldı
Köyceğiz'deki yangın devam ediyor, bir bölge daha boşaltıldı
Köyceğiz'deki yangın devam ediyor, bir bölge daha boşaltıldı
Köyceğiz'deki yangın devam ediyor, bir bölge daha boşaltıldı
Köyceğiz'deki yangın devam ediyor, bir bölge daha boşaltıldı
Köyceğiz'deki yangın devam ediyor, bir bölge daha boşaltıldı
Köyceğiz'deki yangın devam ediyor, bir bölge daha boşaltıldı
Köyceğiz'deki yangın devam ediyor, bir bölge daha boşaltıldı
Köyceğiz'deki yangın devam ediyor, bir bölge daha boşaltıldı
Köyceğiz'deki yangın devam ediyor, bir bölge daha boşaltıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mete Sönmez

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