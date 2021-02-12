Köy okulları yüz yüze eğitime hazır

ANKARA'da 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlayacağı köy okullarında hazırlıklar tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim, 15 Şubat'tan itibaren köy okullarında yeniden başlayacak. Uzun bir aradan sonra öğrencilerin yeniden sınıflarına döneceği köy okullarında son hazırlıklar yapılıyor. Köy okullarının tümünde sınıflar, idari odalar, tuvaletler koronavirüs salgınına karşı baştan aşağıya dezenfekte edildi. Okulların tümüne koronavrirüse karşı alınan önlemlerin yazılı olduğu afişler asıldı.

Ankara'daki Kavaklı İlkokulu ve Ortaokulu'nda da görevliler, 15 Şubat öncesi son hazırlıkları yaptı. Dezenfeksiyon ve afiş asma çalışmalarının yanında okul girişi, koridor ve sınıflara dezenfektanlar yerleştirildi. Belirlenen noktalara öğrenciler için bez maskeler konuldu. Ayrıca okul bahçesi, sınıf ve koridorlara, 1.5 metrelik fizikel mesafeye dikkat çeken afişler asıldı. Sınıflardaki tekli sıralar da, aralarında 1'er metre mesafe olacak şekilde düzenlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ