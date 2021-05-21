Köy muhtarı Korona'ya yenildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Köy muhtarı Korona'ya yenildi

Köy muhtarı Korona'ya yenildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Emet ilçesi Yarış Köyü Muhtarı Mehmet Ali Tuncel, Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Emet ilçesi Yarış Köyü Muhtarı Mehmet Ali Tuncel, Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

3 dönemdir Emet ilçesi Yarış köyünde muhtarlık yapan 63 yaşındaki Mehmet Ali Tuncel, yaklaşık 20 günden beri Korona virüs tedavisi gördüğü Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muhtar Tuncel'in ölümü köyünde ve Emet ilçesinde büyük üzüntüyle karşılandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Altuğ Deniz Çakır Ceyda Düvenci Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Ersun Yanal Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Köy muhtarı Korona'ya yenildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 17:14:09. #1.16#

title