Köy dönüşü ölüme yakalanan çift gözyaşlarıyla uğurlandı

Köy dönüşü ölüme yakalanan çift gözyaşlarıyla uğurlandı Manisa'da 3 kişinin öldüğü katliam gibi kazada hayatını kaybeden Osman ve Ayşe Dudu Muslu çifti, İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Köy dönüşü ölüme yakalanan çift gözyaşlarıyla uğurlandı

İZMİR - Manisa'da 3 kişinin öldüğü katliam gibi kazada hayatını kaybeden Osman ve Ayşe Dudu Muslu çifti, İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Muslu çiftinin Isparta'daki köylerinden İzmir'e dönüş yolunda kaza geçirerek hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, İzmir-Ankara karayolu Demirci Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Civan yönetimindeki mısır yüklü 31 K 1060 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen Osman Muslu yönetimindeki 35 GZ 130 plakalı otomobil ile Selahattin Sevil yönetimindeki 45 RA 3368 plakalı otomobil, Erol Bekleyen yönetimindeki 45 SC 9127 plakalı tır, Alper Kaplan yönetimindeki 35 BRH 29 plakalı tır ve Meki Cem Kavut idaresindeki 35 AGU 090 plakalı otomobile çarptı. Kazada, kazaya neden olan tır şoförü Ali Civan ile 35 GZ 130 plakalı otomobilde bulunan Atakan Muslu (14), Şevket Batuhan Muslu ile 45 RA 3368 plakalı otomobil sürücüsü Selahattin Sevil 45 SC 9127 plakalı tırın sürücüsü Erol Bekleyen (41), yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırılırken, durumu ağır olan Atakan Muslu'nun Celal Bayar Üniversitesine sevk edildiği öğrenildi.

Can pazarının yaşandığı zincirleme kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Hurdaya dönen ve tırların arasında ezilen otomobillerde bulunan sürücülerden Osman Muslu ve eşi Ayşe Dudu Muslu ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Şahane Sevil olay yerinde can verdi.

Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Acı kazada hayatını kaybeden Ayşe Dudu ve Osman Muslu çifti için, İzmir'in Bayraklı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Bayraklı Erenler Fatih Camii'nde düzenlenen törene, çiftin akrabalarının yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'nde çalışan Osman Mutlu'nun mesai arkadaşları da katıldı. Cenazede Osman Mutlu'nun babası Şevket Muslu, ağabeyi Fuat Muslu ve Muslu çiftinin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazeler, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından defnedilmek üzere Doğançay Mezarlığı'na götürüldü.

Köyden dönerken kaza kurbanı oldular

Öte yandan Muslu ailesinin Isparta'daki köylerine gittiği ve burada bir süre vakit geçirdikten sonra İzmir'e dönmek için yola çıktıkları, kazanın da dönüş yolunda gerçekleştiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi