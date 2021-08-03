Köy çocukları pizza ile tanıştılar
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Köy çocukları pizza ile tanıştılar

Köy çocukları pizza ile tanıştılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ağrı'nın Doğubayazıt Bağımsız Belediye Başkanı Yıldız Acar, köy çocuklarını ağırladı.

Ağrı'nın Doğubayazıt Bağımsız Belediye Başkanı Yıldız Acar, köy çocuklarını ağırladı. Kırsal köylerdeki çocukları misafir eden Başkan Acar, çocuklara daha önce hiç tatmadıkları pizza ikram ederek meraklarını giderdi.

Başkan Acar, İshak Paşa Sarayı'nda sergilenen resim sergisine köy okulları öğrencileri ile beraber gezdi. Özellikle pandemi sürecinde kültür ve sosyal etkinliklerden uzak kalan minikler, gün boyunca Belediye Başkanı Yıldız Acar ile birlikte güzel bir gün geçirdiler. Miniklerin ilgi odağı haline gelen resim sergisi sırasında öğrenciler, Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı tarihi saray hakkında soru yağmuruna tuttular.

Başkan Acar, "Çocukluğumuzda böyle sosyal etkinlikler pek yoktu. Özellikle köylerimizde ikamet eden, o günün yaşam koşullarına kendini kaptırmış aileler ve çocuklar bu tarz etkinliklere maalesef katılamıyordu. Ama şuan koşullar çok uygun. Biz, Doğubayazıt Belediyesi olarak elimizdeki bütün yetkiyi ve imkanı seferber etmeye hazırız. Özellikle çocuklarımızın sevinci ve mutluluğu bize güç verirken, aynı zamanda geleceğimiz olan çocuklarımıza kötü alışkanlıklardan uzak bir yaşam sunmalıyız. Eğitim seviyesi yüksek, aile kavramı bilen, geleneklerine bağlı bir nesil yetiştirmeli ve mutlu bir yaşam sunmalıyız" dedi.

Program, resim sergisi gezisi ardından son buldu. - AĞRI

Köy çocukları pizza ile tanıştılar
Köy çocukları pizza ile tanıştılar
Köy çocukları pizza ile tanıştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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