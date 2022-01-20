Kovid vakası olmayan Tonga'ya 'temassız' insani yardım teslimatı

Yeni Zelanda hükümeti bugün yaptığı açıklamada şiddetli yanardağ patlamasının ardından adalar ülkesi Tonga'ya insani yardım taşıyan hava kuvvetlerine ait kargo uçağını gönderdiğini açıkladı. Yetkililer, Tonga'da hali hazırda Kovid-19 vakası olmadığı için tüm teslimatların temassız yapılacağını vurguladı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta ve Savunma Bakanı Peeni Henare bugün yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi Herkül kargo uçağının Tonga'ya yardım malzemeleri gönderdiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta "Uçak, su konteynırları, geçici barınaklar için kitler, jeneratörler, hijyen ve aile kitleri ve iletişim ekipmanı dahil olmak üzere insani ve afet yardımı malzemeleri taşıyor" ifadelerini kullandı. Tonga'da hali hazırda Kovid-19 vakası olmadığı için gönderilen tüm yardımların 'temassız' yapılacağı vurgulandı.