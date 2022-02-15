Kovid-19 vaka sayıları yükselen Trakya'da aşılama sürüyor

KIRKLARELİ (AA) - Kovid-19 vaka sayılarının arttığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, vatandaşlar hastalıktan korunmak için aşılarını yaptırmayı sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 92,77, ikinci doz ortalaması yüzde 84,81 olarak kayda geçti.

Buna göre, ikinci doz açısından aşılanma oranının en yüksek olduğu iller arasında 86,6 ile Kırklareli beşinci sırada. Tekirdağ yüzde 84,8 ve Edirne yüzde 84,4 ile Türkiye ortalamasında yer alıyor.

Sağlık Bakanlığının 29 Ocak - 4 Şubat verilerine göre her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü şehir 1489,20 ile Kırklareli oldu.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen vatandaşlara tercihlerine göre, yerli aşı TURKOVAC ile diğer aşılar uygulanıyor.

Aşı olan vatandaşlardan Osman Can Aktaş, AA muhabirine, üçüncü doz aşısını olduğunu belirtti.

Çevresindeki vatandaşları düşünerek aşıları olduğunu ifade eden Aktaş, kentteki vakaların artmasından endişe duyduklarını kaydetti.

Vatandaşların maskelerini takmadıklarını ve kurallara yeterince uymadıklarını ifade eden Aktaş, "Vakaların artması ile artık dışarıya çok çıkmamaya çalışıyoruz. Yakın zamanda ablam Kovid-19'a yakalandı ama aşılar sayesinde hastalığı çok hafif atlattı. Bu nedenle herkes aşısını olsun." diye konuştu.

Edirne ve Tekirdağ'da da aşı merkezlerine gelen vatandaşlar aşılarını oluyor.