Kovid-19'un getirdiği ekonomik durgunluk yüz binlerce çocuk ölümüne neden olabilir
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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Güncel

Kovid-19'un getirdiği ekonomik durgunluk yüz binlerce çocuk ölümüne neden olabilir

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çocukların yetersiz beslenme ve aile içi şiddete maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Küresel ekonomik durgunluğun hız kazanmasıyla 2020'de yüz binlerce çocuk...

16.04.2020 21:16 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:16
Kovid-19'un getirdiği ekonomik durgunluk yüz binlerce çocuk ölümüne neden olabilir

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çocukların yetersiz beslenme ve aile içi şiddete maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Küresel ekonomik durgunluğun hız kazanmasıyla 2020'de yüz binlerce çocuk ölümü daha yaşanabilir." uyarısında bulundu.

Guterres, Kovid-19 salgınının çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin raporunu açıkladı.

Dünya genelinde neredeyse çocukların tamamının okula gidemediğine dikkati çeken Guterres, bazı okulların uzaktan eğitim sunduğunu ancak herkesin bu imkana sahip olmadığını söyledi.

Guterres, internetin pahalı ve yavaş olduğu ülkelerdeki çocukların ise dezavantajlı konumda bulunduğunu vurguladı.

Besinlerini okul yemeklerinden alıyorlardı

310 milyon öğrenicinin, yani dünyadaki öğrenci nüfusunun yaklaşık yarısının, günlük düzenli besin kaynağı için okul yemeklerine bel bağladığını ifade eden Guterres, Kovid-19 salgınından önce bile birçok çocuğun kabul edilemeyecek oranda yetersiz beslenme ve büyüme geriliğiyle karşı karşıya kaldığına işaret etti.

Guterres, çocukların karantinada aynı zamanda aile içi şiddet, istismar kurbanı ve tanığı olduğuna da dikkati çekerek, kız çocuklarının okulu bırakma ve erken gebelik olasılıklarına karşı uyarıda bulundu.

İnternette maruz kalınabilecek şiddet ve istismara da dikkat çeken Guterres, sosyal medya şirketlerinin çocukların korunması için özel bir sorumluluk taşıdığını kaydetti.

Çocuk felci askıda, kızamık durduruldu

Salgın nedeniyle çocuk felci aşılarının askıya alındığını ve 23 ülkede kızamık aşılarının durdurulduğunu bildiren Guterres, hastanelere aşırı yük bindiği için çocukların sağlık sistemlerine erişimin de azaldığını dile getirdi.

Genel Sekreter Guterres, "Küresel ekonomik durgunluğun hız kazanmasıyla 2020'de yüz binlerce çocuk ölümü daha yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Rapora göre, geçen yıl aşırı yoksullukla karşı karşıya olan yaklaşık 386 milyon çocuğa salgınla beraber 42 ila 66 milyon yeni çocuk daha eklenebilir.

Kovid-19 salgını yüzünden okulların kapandığı 188 ülkede, 1,5 milyar çocuk ve genç de eğitime ara vermek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

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