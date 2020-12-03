Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, taburcu oldu
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, taburcu oldu

03.12.2020 23:03 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:29
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, taburcu oldu

Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 108 gün sonra hastaneden taburcu oldu.

Koronavirüs tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, taburcu edildi.

Böcek, sosyal medya hesabından evinde çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Böcek, fotoğrafının altına ise "Aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşehrilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum." ifadesine yer verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, taburcu oldu

7 EYLÜL'DE YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı. Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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