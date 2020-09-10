Koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor
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Koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir yoğun bakımda olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi. Torun ayrıca 24 saatlik kritik süreç diye bir durumun olmadığını da aktardı.

10.09.2020 12:53 | Son Güncelleme: 10.09.2020 13:40

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ile geldiği Muhittin Böcek'in tedavi gördüğü hastanede yaptığı açıklamada, yoğun bakımda olduğu için Böcek'i göremediğini, bu konuda hassasiyet göstermek gerektiğini söyledi. Tedaviyi sürdüren gerek özel hastanenin gerekse Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin doktorlarından bilgi aldığını anlatan Torun, "Genel bir değerlendirme yaptık. İki gündür durumu oldukça iyiye gidiyor. Doktorlar da uygulanan tedaviden oldukça umutlular. Şu anda yoğun bakım süreci devam ediyor" diye konuştu.

Torun, Böcek'in önümüzdeki süreçte en kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarak sağlığına kavuşmasını beklediklerini ifade etti.

"24 SAATLİK KRİTİK SÜREÇ DİYE BİR ŞEY YOK"

Herhangi kritik bir süreç olmadığını vurgulayan Torun, şunları kaydetti "Şu anda uyutularak tedavisine devam ediliyor. 24 saatlik kritik süreç diye bir şey yok. Tedavi çerçevesinde cevap alabilmek için uyutuluyor. Ne zaman uyandırılacağına dair net bir bilgi vermediler. Doktorları, 'Uyguladığımız tedaviye cevap verdi, iki gün öncesine göre oldukça iyi. İyiye doğru da gidiyor, oldukça umutluyuz' dediler. 'Tedavimiz sonuç veriyor' dediler."

Her gün saat 12.00'de Antalya Büyükşehir Belediyesi Basın Biriminin hastaneden bilgi alarak, basınla paylaşacağını belirten Torun, sadece o bilgiye itibar edilmesi gerektiğini bildirdi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı da ziyaret eden Torun, tedavi süreciyle ilgili verilen destekten dolayı teşekkür etti.

24 SAATİN KRİTİK OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Muhittin Böcek'in sağlık durumu, salı akşamı kötüleşmişti. Astım hastalığı bulunan Başkan Böcek, akciğerinde öksürükten kaynaklı yırtılma olması nedeniyle tedbir amaçlı uyutuldu. Solunum cihazına bağlanan Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve kritik 24 saatin aşılmasının beklendiği kaydedilmişti.

Koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları (3)
DOST 09: okullar açılana kadar gençlerin ve yaşlıların dışarı çıkmasını engellersek covit- 19 bulaş sayısı belki biraz azalır. ayrıca işi olmayanların dışarı çıkışını engel olmalı bazı yerlerde uzun süreli ve boş oturmaları engel olmalıyız belki faydası olur. iş yerlerine ve kurumlara girmek için randevu sistemi geliştirilmeli böylelikle dışarı çıkışları azaltabiliriz inşallah.
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ANTALYA: Gayet başarılı bir başkan
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TİMUR: ALLAH tüm hastalara güç kuvvet acil şifalar versin INŞALLAH bu salgın bitsin amin.
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