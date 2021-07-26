Kovid-19 tedavisi gören belediye başkanı evinin balkonundan nikah kıydı

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi evinde devam eden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, gelin ve damadın isteği üzerine balkondan nikah kıydı.

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi evinde devam eden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, gelin ve damadın isteği üzerine balkondan nikah kıydı.

Keşan Lisesi bahçesinde, salgın tedbirleri alınarak Kader Çakır ve Ertuğrul Katı çifti için nikah töreni düzenlendi.

Okul bahçesinin yanındaki apartmanda oturan Helvacıoğlu, tören için cübbesiyle sosyal mesafe kuralına uyarak evinin balkonuna çıktı.

Damat Katı, törende yaptığı konuşmada, mutlu gününde yanlarında yer alan herkese teşekkür etti.

Törenden önce yaptıkları nikah tarihi başvurusunda nikahı özellikle Helvacıoğlu'nun kıymasını istediklerini belirten Katı, şöyle konuştu:

"Nikah için belediyeye gittiğimizde bizim bir talebimiz vardı. Öncelikle Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu'nun nikahımızı kıymasını istedik. Kendisine geçmiş olsun diyor ve bir an önce aramıza dönmesini bekliyoruz. Şu anda kendisi yanımızda olamadı ama ona bir sürpriz yapalım, biz ona gelelim istedik. En azından kendisini de hastalığından dolayı motive etmiş oluruz. Desteğini esirgemedi, sağ olsun. Bu mutlu günümüzde bizleri kırmadı."

Helvacıoğlu, evinin balkonundan yaptığı konuşmada, daha önce çiftin nikahlarını kıymasını istediklerini anlatarak, "Çok değerli çiftimiz Kader ve Ertuğrul nikahlarını benim kıymamı istediler. 'Koronavirüs engel değildir' dedik ve çiftimizin taleplerini bugün yerine getirmek için bir aradayız. Sevginin her engeli aşacağının kanıtı olan bu nikahı, sizlerin şahitliği ile gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Helvacıoğlu, nikahı evinin balkonundan kıydı.

Törende nikah şahidi olan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, çifte evlilik cüzdanını vererek tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci