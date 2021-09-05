Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 460 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 460 milyon dozu geçti.

Kovid-19 vakalarının sayısı 221 milyon 394 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 579 bine, iyileşenlerin sayısı 197 milyon 885 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 40 milyon 765 bini, Hindistan'da 33 milyon 26 bini, Brezilya'da 20 milyon 877 bini ve Rusya'da 7 milyon 12 bini geçti.

Almanya'da virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 453 artarak 4 milyonu aştı.

Japonya'da içeriğinde yabancı madde ve ambalajlarında kirlenme saptanan Moderna üretimi 1,6 milyon dozdan fazla aşının geri toplatılmasına karar verildi. Japonya'da iki kişinin, kullanımı durdurulan Moderna aşısından vurulduktan sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Japonya'da iktidar partisi iç seçimlerinde yarışacak eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio, salgınla mücadelede "on trilyonlarca yen mali destek paketi" taahhüt etti.

Kuveyt Havayolları salgın nedeniyle bir yıl aradan sonra Kahire'ye uçak seferlerinin yeniden başladığını duyurdu.

Sudan Sağlık Bakanı Ömer en-Necib'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Batı Afrika'daki ada ülkesi Kabo Verde'de, salgına karşı hedef nüfusun yüzde 70'inin aşılandığı duyuruldu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 301'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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