Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 250 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 250 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 185 milyon 173 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 4 bine, iyileşenlerin sayısı 169 milyon 478 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 600 bini, Hindistan'da 30 milyon 662 bini, Brezilya'da 18 milyon 792 bini ve Fransa'da 5 milyon 790 bini geçti.

Rusya'da salgının başlangıcından bu yana son 24 saatte 737 ile "en yüksek can kaybı" kayıtlara geçerken, toplam ölü sayısı 140 bine yaklaştı.

İngiltere'de, çift doz aşı olanlar ile 18 yaşından küçüklerin, virüslü biriyle temas etmeleri halinde kendilerini izole etmek zorunda olmayacakları belirtildi.

Almanya'da 2021-2022 futbol sezonunda yapılacak karşılaşmalarda, belirli şartlarda en fazla 25 bin seyircinin statlara alınmasına izin verileceği duyuruldu.

Vaka sayılarının arttığı İsrail'de virüs tespit edilen hastalardan yüzde 42'sini Kovid-19 aşısı olan kişilerin oluşturduğu bildirildi.

İsrail yönetimi ile Güney Kore, 700 bin doz aşının takası için anlaştı. Buna göre, Güney Kore, İsrail stoklarındaki son kullanma tarihi yaklaşan 700 bin doz BioNTech-Pfizer aşısını teslim alacak, eylül ve ekimde alacağı 700 bin doz aşıyı ise İsrail'e gönderecek.

Bangladeş'te son 24 saatte 11 bin 525 yeni vaka tespit edilmesiyle, "salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

Bangladeş Sivil Havacılık İdaresinden (CAAB) yapılan açıklamada, vaka sayıları ile virüsün varyantlarındaki artış nedeniyle 8 ülkeden Bangladeş'e yapılacak seyahatlerin 14 Temmuz'a kadar durdurulduğu belirtildi.

Pakistan, Afganistan ile olan Torkham Sınır Kapısı'nı salgının yayılmasını önlemek amacıyla kapattı.

Fas yönetimi, Kovid-19 ve diğer bazı hastalıklara karşı aşıların ülkede üretilmesine yönelik Çin ile çeşitli anlaşmalara imza attı.

Tunus'ta ordunun, ülke çapında aşılama faaliyetlerine katkı sağlayacağı ve tıp mezunlarının orduda göreve alınacağı bildirildi.

Aşılama çalışmalarının henüz başlamadığı Tanzanya, kendi aşısını üretmek için çalıştığını duyurdu.

Özbekistan'da toplu etkinlikler askıya alındı. Vaka sayılarının artması üzerine konser, festival, tiyatro, sinema ve spor etkinlikleri dahil, açık ve kapalı alanlarda yapılacak tüm toplu etkinlikler geçici olarak yasaklandı.

Bu kararla, ülke genelinde düzenlenecek bazı spor etkinliklerinin seyircisiz yapılması kararlaştırılırken, 1 Ağustos'tan itibaren düğün ve aile merasimlerine katılacakların sayısının 50 kişi ile sınırlı tutulması karara bağlandı.

Avustralya'da düzenlenmesi planlanan Formula 1 ve MotoGP yarışları, salgının sebep olduğu seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi.

Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in sağlık durumunun ciddi olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin