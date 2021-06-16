Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 450 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 450 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 177 milyon 561 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 840 bine, iyileşenlerin sayısı 162 milyon 33 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 353 bini, Hindistan'da 29 milyon 685 bini, Brezilya'da 17 milyon 543 bini ve Fransa'da 5 milyon 744 bini geçti.

ABD'nin New York eyaletinde, salgın tedbirleri kapsamında yürürlükte olan kısıtlamaların neredeyse tamamı kaldırıldı.

Hindistan'da salgın nedeniyle kapatılan Tac Mahal'in, vaka sayılarındaki azalmanın ardından 2 ay sonra yeniden ziyaret edilebileceği bildirildi.

Fransa'da vaka sayılarındaki düşüşün ardından yarından itibaren, bazı durumlar dışında, açık alanlarda maske zorunluluğunun ve 20 Haziran'dan itibaren de gece uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı açıklandı.

Rusya'da Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentteki salgın durumunun "dramatik" şekilde geliştiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Johnson and Johnson firmasının geliştirdiği aşıların teslimatının gecikeceğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski Başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson'ın, Sağlık Bakanı Matt Hancock'un salgınla mücadele çabalarını "tamamen umutsuz vaka" olarak nitelendirdiğini öne sürdü.

Avusturya'da bugün yürürlüğe giren yeni seyahat düzenlemesine göre, Türkiye'de de kullanılan Çin Sinovac aşısından iki doz yaptıranların, ülkeye girişte karantinadan muaf tutulacağı bildirildi.

Afrika'da salgın ve silahlı çatışmalar nedeniyle milyonlarca çocuğun okula gidemediği belirtildi.

Filipinler'in güneyinde yer alan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi (BARMM), şimdiye kadar 50 binin üzerinde kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'a yakalanan ve şu anda tedavi gören 3 kişide kara mantar hastalığının tespit edildiği kaydedildi.

Ukrayna'da uygulanan karantinan süresi 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya'nın, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 400 bin doz aşı alacağı açıklandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde artan vaka ve vefat sayıları nedeniyle tedbir seviyesi yükseltildi.

Fas'ta salgın tedbirleri kapsamında durdurulan uluslararası gidiş-geliş uçak seferleri, 5 ay aradan sonra yeniden başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

Türkiye'de 6 bin 221 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 71 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 221 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 71 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 221 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 221 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.
Erdoğan: 'Ermenistan Azerbaycan'la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız.'
Erdoğan: "Ermenistan Azerbaycan'la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Müge Anlı Enis Arıkan Burcu Biricik
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 21:30:13. #1.16#

title