Kovid-19 nedeniyle iki kuzenini kaybeden Prof. Dr. Aydın, salgın yokmuş gibi davranılmamasını istedi Açıklaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, koronavirüs (Kovid-19) salgını yokmuş gibi davranmanın yanlış olduğunu belirterek, normalleşmek için öncelikle bireyin kendini koruması gerektiğini vurguladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, koronavirüs (Kovid-19) salgını yokmuş gibi davranmanın yanlış olduğunu belirterek, normalleşmek için öncelikle bireyin kendini koruması gerektiğini vurguladı.

KTÜ Farabi Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Aydın, AA muhabirine, illerde 100 bin nüfusta Kovid-19 vaka görülme oranının yer aldığı haritalar yayımlanmaya başlandığı tarihten beri Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin çok yüksek riskli yani "kırmızı" kategoride olduğunu, gelinen süreçte ise bu durumun ülkenin büyük çoğunluğuna ulaştığını ifade etti.

Aydın, "Ateş düştüğü yeri yakar" sözünün çok önemli olduğunun altını çizerek, "Kovid döneminde yaşları benden küçük iki kuzenimi kaybettim. Bu hikayeleri biliyor olsalar çok daha fazla dikkatli davranacaklarını düşünüyorum. Geçen hafta ölen kuzenimim, kayınpederini hastaneye taşırken virüsü kaptığını biliyoruz. Bir gün sonra hastalık semptomları gösterdi, perşembe günü hastaneye yattı, pazar günü vefat etti. Arkasından kayınvalidesi, baldızı, eşi, kızı maalesef Kovid hastaları oldu. Kayınpederi, kayınvalidesi yoğun bakımda, baldızını da kaybettik, eşi ise şu anda hastanede yatıyor." diye konuştu.

Böyle bir dramı yaşamanın zor olduğunu ve ateşin insanın yüreğini yaktığını dile getiren Aydın, "Bizim 'ateş düştüğü yeri yakar' dediğimiz şey de bu. İnsanlar bu örnekleri görmüyorlar, kendilerine uzak olduğu için hiç olmayacağını düşünüyorlar oysa çok yakınımızda." ifadesini kullandı.

Aydın, normalleşmek için öncelikle bireyin kendini koruması gerektiğini vurgulayarak, bunun için de kapalı yelerde maskenin çıkartılmaması hatta iki kat maske kullanılması gerektiğini, lüzumsuz kalabalıklar oluşturulmaması ve gereksiz durumlar için sokağa çıkılmaması gerektiğini anlattı.

"Korkuyoruz, o nedenle bütün insanlar lütfen önerilerimize uysunlar"

Kişisel tedbirlerin her daim geçerli olduğunu ve asla rehavete kapılmamak gerektiğine işaret eden Aydın, pozitif vaka sayılarının yukarı doğru gidişinin önlem alınmadığı takdirde durdurulmasının imkansız olduğunu söyledi.

Aydın, aşılama ve kapanmalar birlikte uygulandığı takdirde büyük başarı elde edilebileceğine dikkati çekerek, aşı sırası gelenlere mutlaka aşı olmaları önerisinde bulundu.

Aydın, Trabzon'da kasım-aralık döneminde yüzde 45'lere çıkan test pozitifliğinin alınan önlemler sonrasında yüzde 15'e kadar düştüğünü anımsatarak, "Arzu ettiğimiz yüzde 5'lerin altına hiçbir zaman düşürememiştik şimdi yüzde 30'larda, yükselmeye devam ediyor. Korkuyoruz, o nedenle bütün insanlar lütfen önerilerimize uysunlar. Vatandaşlarımızın daha tedbirli davranmaları için çaba içindeyiz, lütfen bu çabalarımızı boşa çıkarmasınlar." diye konuştu.

"Virüsü aramızda barındırmamak için gayretli olmalıyız"

Solunum yoluyla bulaşan hastalıkların önlem alınmadığı zaman bir kuluçka döneminde iki katına çıktığını vurgulayan Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Mart ayı başında 5 bin olan sayımızın 40 bine çıkmasının nedeni de budur. Dolayısıyla üç kuluçka dönemi gibi sayılar artarak bugün 40 binlere vardı. Pandemi bütün dünyada var, ülkemizde de var. 'Bu yok' diye yaşamak yanlış bir seçimdir. Pandemi yokmuş gibi yapmak kendimizi kandırmaktır, pandemi vardır ve bu pandemi koşullarında yaşamımızı nasıl sürdüreceğimiz konusunda biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sosyologları, psikologları, psikiyatrları, ekonomistleri, her türlü bilim insanını kendi alanlarında pandemi varlığında hayatımızı nasıl sürdürebileceğimize destek vermeye davet ediyorum."

Özellikle yaklaşan tarım dönemi için kaygı duyduğunu belirten Aydın, çay ve fındık hasadını, ayrıca turizm sezonunu başarıyla yaşayabilmek için gayretli olmak gerektiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı