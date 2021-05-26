KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "İster istemez ölüm akla geliyor, bu işin gerçekten şakası yok"
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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "İster istemez ölüm akla geliyor, bu işin gerçekten şakası yok"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'İster istemez ölüm akla geliyor, bu işin gerçekten şakası yok'
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Sağlık

Zonguldak'ta eşi ve oğluyla yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 8 gün hastanede tedavi görerek atlatan Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Zonguldak'ta eşi ve oğluyla yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 8 gün hastanede tedavi görerek atlatan Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Şükrü Kılıç (56), AA muhabirine, oğullarının vücudunda kırgınlık hissetmesi nedeniyle hastanede ailece test yaptırdıklarını, sonucun pozitif çıkması üzerine evde karantinaya girdiklerini söyledi.

Karantina sürecinde eklem yerlerinde ağrılar hissettiğini, astım hastası eşinin 1 hafta sonra hastaneye yatırıldığını anlatan Kılıç, "Eşim hastaneye yattıktan 3-4 gün sonra, eklem yerlerim ağrısa da iyileşme sürecine girdiğimi sanarak film çektirme gereği duydum. Yorgunluk hissetmeye başlamıştık, ciğerlerime yoğunluk indiğini sandım. Beni de hastaneye yatırdılar. Hastanede 7-8 gün geçen bir süreç yaşadık. Allah kimseye göstermesin, çok kötü bir süreç. Nefes darlığı, eklem ağrıları çektik." diye konuştu.

Kılıç, aynı odada yattıkları eşiyle el ele vererek süreci atlatmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle muhtar arkadaşlarımızı kaybettik. İster istemez ölüm akla geliyor. Eşimle birbirimize moral, destek verdik. Bu işi atlatacağımızı, bu süreçten geçeceğimizi birbirimizle paylaştık. Devletimiz boşuna konuşmuyor, uyarıda bulunuyor. Hastanedeyken yatanı, gelen gideni görüyoruz. Bu işin gerçekten şakası yok. Maske, mesafe, hijyen kurallarına mutlaka riayet edilmeli."

"Herkes mutlaka aşılarını olsun"

Bu süreçte sağlık ekiplerinin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini, özellikle hastaneye düşünce uyarıların ne kadar önemli olduğunu anladığını dile getiren Kılıç, kurallara ve özellikle temizliğe çok önem verilmesini istedi.

Kılıç, aşının önemine dikkati çekerek, "Bu işi yaşamadan önce ilk aşımı olmuştum, kısa süre sonra da başıma bu iş geldi. Aşının faydası olduğunu düşünüyorum. Aşımı olduktan 5 gün sonra Kovid-19'a yakalandım. Yoğun bakımda yatmaktan ve entübe olmaktan beni aşı kurtardı. Herkes mutlaka aşılarını olsun." dedi.

Taburcu olduklarını, sağlıklarına kavuştuklarını ifade eden Kılıç, zorlu süreci geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'İster istemez ölüm akla geliyor, bu işin gerçekten şakası yok'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'İster istemez ölüm akla geliyor, bu işin gerçekten şakası yok'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'İster istemez ölüm akla geliyor, bu işin gerçekten şakası yok'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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