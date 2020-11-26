Son dakika haber... Kovid-19 doğal ürünlere ilgiyi artırdı
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Son dakika haber... Kovid-19 doğal ürünlere ilgiyi artırdı

26.11.2020 13:15 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:13

Son dakika haberine göre Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle doğal ve organik ürünlerin satışında artış yaşandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle doğal ve organik ürünlerin satışında artış yaşandı.

Kovid-19 hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, insanlar bağışıklık sistemini güçlendirecek ürünlere yöneldi. Bu süreçte özellikle pekmez, bal, zencefil, zerdeçal, polen ve sarımsak gibi ürünlerin satışı arttı.

Vatandaşın talepleri doğrultusunda doğal ürün satışı yapan marketler de coğrafi işaretli ve organik ürünlere ağırlık verdi.

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Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve 1950'de Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlanan Atatürk Orman Çiftliği de bu süreçte daha fazla ön plana çıkan kurumlar arasında yer aldı.

Atatürk Orman Çiftliği Antalya Şubesi işletmecisi Yusuf Tosun, AA muhabirine, vatandaşların talepleri doğrultusunda Türkiye'nin dört bir köşesini gezdiklerini, doğal ve işlenmemiş ürünler konusunda araştırma yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 1500'e yakın organik ürünü satışa sunduklarını anlatan Tosun, "İnsanlar aldıkları ürünün ne kadar güvenli, doğal olduğunu araştırmaya ve buna göre tercihlerini yapmaya başladı. Biz de Erzurum'dan dut pekmezi ve Türkiye'nin her bölgesine özel bal, polen, propolis gibi doğal ürünleri yerinden alarak talepleri karşılıyoruz." diye konuştu.

Tosun, özellikle pekmez, bal, sarımsak, zerdeçal gibi ürünlerin satışında yaklaşık yüzde 40 artış olduğunu kaydetti.

"Daha doğalını ve güvenilir olanını alıyoruz"

Müşterilerden Şehriban Yiğit, salgın sürecinde beslenme alışkanlıklarının da değiştiğini ifade etti.

Vücut direncini artırıcı gıdaları araştırarak alışveriş yaptıklarını dile getiren Yiğit, "Daha önce çok fazla almadığımız pekmez, polen, zerdeçal, zencefil gibi ürünleri şu anda daha fazla tercih eder olduk. Hem aldığımız gıdaları hem de alışveriş yaptığımız marketleri daha fazla inceliyoruz. Daha doğalını ve güvenilir olanını almaya çalışıyoruz." dedi.

Ferdi Yılmaz da alışveriş yaparken güvenli yerleri tercih etmeye başladıklarını aktardı.

Salgının herkesi tedirgin ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Salgın bize gıdada güven konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha öğretti. Önceden dikkat etmediğimiz konulara şu anda daha dikkat eder hale geldik. Çocuklarımıza bağışıklık sistemlerini güçlendirecek doğal ürünleri yedirmeye başladık. Poleni, propolisi evimize sokmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... Kovid-19 doğal ürünlere ilgiyi artırdı
Son dakika haber... Kovid-19 doğal ürünlere ilgiyi artırdı
Son dakika haber... Kovid-19 doğal ürünlere ilgiyi artırdı
Son dakika haber... Kovid-19 doğal ürünlere ilgiyi artırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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