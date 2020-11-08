Kovid-19'dan hayatını kaybeden Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı toprağa verildi

Kovid19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür toprağa verildi.

Kovid19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür toprağa verildi.

Bir süredir Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören 54 yaşındaki Özgür yaşamını yitirdi.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Özgür'ün cenazesi için Lüleburgaz Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Törene Kaymakam Salih Yüce, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Belediye Başkanı Murat Gerenli, yakınları ve iş arkadaşları katıldı.

Gerenli, kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıkları Özgür'ün ilkeli, dürüst, çalışkan, bir Lüleburgaz aşığı olduğunu ifade etti.

Daha sonra okunan duanın ardından Özgür'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, özel kıyafet giyen ekipler tarafından cenaze aracından alınarak Sokollu Mehmet Paşa Camisi'ne getirildi.

Özgür, burada kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığına defnedildi.

Evli ve iki çocuk babası Erol Özgür, 27 Ekim tarihinde Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen