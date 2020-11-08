Kovid-19'dan hayatını kaybeden Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı toprağa verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19'dan hayatını kaybeden Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı toprağa verildi

08.11.2020 16:17 | Son Güncelleme: 08.11.2020 16:20
Kovid-19'dan hayatını kaybeden Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı toprağa verildi

Kovid19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür toprağa verildi.

Kovid19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür toprağa verildi.

Bir süredir Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören 54 yaşındaki Özgür yaşamını yitirdi.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Özgür'ün cenazesi için Lüleburgaz Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Törene Kaymakam Salih Yüce, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Belediye Başkanı Murat Gerenli, yakınları ve iş arkadaşları katıldı.

Gerenli, kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıkları Özgür'ün ilkeli, dürüst, çalışkan, bir Lüleburgaz aşığı olduğunu ifade etti.

Daha sonra okunan duanın ardından Özgür'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, özel kıyafet giyen ekipler tarafından cenaze aracından alınarak Sokollu Mehmet Paşa Camisi'ne getirildi.

Özgür, burada kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığına defnedildi.

Evli ve iki çocuk babası Erol Özgür, 27 Ekim tarihinde Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

İlgili Haberler

İzmir görevinin ardından hayatını kaybeden İHH gönüllüsü, toprağa verildi
İzmir görevinin ardından hayatını kaybeden İHH gönüllüsü, toprağa verildi
Son dakika gündem: Koronavirüsten hayatını kaybeden eski belediye başkanı doktor, toprağa verildi
Son dakika gündem: Koronavirüsten hayatını kaybeden eski belediye başkanı doktor, toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden Buse toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden Buse toprağa verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Siirt'te menengiç kahvesine ilgi artıyor - HaberlerAK Parti Şırnak İl Başkanı Erkan'dan HDP ve PKK'ya tepki Açıklaması - HaberlerDepremzedeleri bir de emlak dolandırıcıları vurdu - HaberlerCumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu asır, Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır" - HaberlerLüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı koronavirüsten yaşamını yitirdi (2) - HaberlerSon dakika haber! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kocaeli'nde temel atma ve açılış törenine katıldı Açıklaması - HaberlerSon dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor, sıkıntılarına, sorunlarına çözüm üretiyoruz" - HaberlerSon dakika haber | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'ı kabul etti - HaberlerSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizde görev almak, ateşten bir gömlek giymek demektir" - HaberlerSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu: (1) - HaberlerTürk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı - EkonomiRuhani'den yeni ABD Başkanı Biden'a çağrı: Yeni hükümet, geçmişteki hataları telafi etmek için ortaya çıkan fırsattan yararlanmalıdır - HaberlerSon Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şuşa mesajı: Karabağ'ın da özgürlüğüne kavuşması yakındır - HaberlerTrump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hande Ataizi Türkan Şoray İzzet Yıldızhan
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Gökhan Töre Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım Joe Biden Konyaspor Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kovid-19'dan hayatını kaybeden Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı toprağa verildi - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 16:32:02. #1.15#
title