Kovid-19 aşısını geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Almanya'dan liyakat nişanı

Dünyaya umut olan ve koronavirüse (Kovid-19) karşı Avrupa'da ilk aşıyı geliştiren biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'ye, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından liyakat nişanı verilecek.