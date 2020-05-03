"Kovid-19 ameliyathaneleri" AA ekibince görüntülendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan yüzlerce kişinin sağlığına kavuşturulduğu Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde, Kovid-19 tanılı veya şüpheli hastalar için ayrılan ameliyathaneleri, Anadolu Ajansı (AA) ekibi görüntüledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan yüzlerce kişinin sağlığına kavuşturulduğu Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde, Kovid-19 tanılı veya şüpheli hastalar için ayrılan ameliyathaneleri, Anadolu Ajansı (AA) ekibi görüntüledi.

Salgının Türkiye'de yayılmaya başlamasıyla pandemi hastanesi hizmeti veren Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde, Sağlık Bakanlığı rehberindeki önerilere göre, ameliyathanelerden 4'ü "Kovid-19 ameliyathanesi"ne dönüştürüldü.

Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema Tuncer Uzun, Dr. Öğr. Üyesi Şule Arıcan ve Dr. Öğr. Üyesi Resul Yılmaz'ın refakatinde, AA ekibi, acil cerrahi müdahale gerektiren Kovid-19 tanılı veya şüpheli hastaların ameliyat edildiği bölüme girdi.

Hastane içinde diğer bölümlerden bağımsız hale getirilen, giriş ve çıkışları ayrı, yüksek sterilizasyonun sağlandığı 4 ameliyathane, havalandırmasından hasta transfer ekibine kadar üst düzey tedbirleriyle dikkati çekiyor.

Diğer ameliyathanelerden koridorla ayrılan, giriş-çıkışının personele sınırlandırıldığı ve adeta hastane içinden bağımsız hale getirilen bölümde, odalar büyük titizlikle hazırlandı.

Ameliyata girecek ekip, hazırlıklarını "temiz alan"da gerçekleştiriyor. Ameliyata alınacak hastaya göre hazırlıklarını tamamlayan anestezi ve cerrahi ekip, koruyucu ekipmanlarını bu odada giyiyor.

Ameliyat ekibi, yaklaşık 20 dakikada koruyucu tulum, çift kat eldiven, maske, gözlük ve siperlikle operasyona hazır hale geliyor.

Kovid-19 tanısı konulan veya salgın riski yüksek olan hastalar, koridorun sol ve sağında karşılıklı yer alan ve diğer ameliyathanelerden tamamen ayrılmış 4 ameliyathaneye, yüksek koruyucu ekipmanlı hasta transfer ekibince, Kovid-19 hastalarının taşınması için planlanan güzergahlardan getirilerek alınıyor.

Kendilerinin ve hastaların güvenliğini üst düzeyde tutan transfer ekibi, hastane içindeki "turuncu rota" üzerinden nakil işlemini gerçekleştiriyor.

Gereksiz bütün malzemelerden arındırılan, sadeliğiyle dikkati çeken ameliyathanede ise anestezi cihazı, hasta masası ve monitör tek kullanımlık örtüyle kapatılıyor. Sağlık ekibince ortamda alınan sıkı tedbirlerle bir sonraki hastaya enfeksiyonun geçme riski ortadan kaldırılıyor.

Ameliyatı tamamlanan hastanın takibi, odasına gönderilebilecek duruma gelene kadar ameliyathane odasında gerçekleştiriliyor. Daha sonra transfer ekibine teslim edilen hasta, "turuncu rota" üzerinden diğer hastalarla bir araya gelmeden ilgili servise çıkarılıyor.

Ameliyat ekibi ise koruyucu ekipmanlarını çıkararak, dezenfekte olduktan sonra "temiz alana" geçiyor. Temizlik personeli ise operasyonun yapıldığı ameliyathanede dezenfeksiyon için gerekli işlemleri titizlikle yaparak, bölümü kapatıyor.

"Hem sağlık personeli hem Kovid-19 enfekte hem de diğer hastalar için önce güvenlik"

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema Tuncer Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının dünyada yayılmasıyla hastanelerde enfekte riskinin arttığını anımsattı.

Bu süreçte hastanelerde kanser ve acil cerrahilerin dışındaki ameliyatların ve ameliyathane dışı endoskopi gibi girişimsel işlemlerin ertelendiğini hatırlatan Uzun, şöyle devam etti:

"Kovid-19 ile temas eden hastaların tümünde enfeksiyonun şiddetli olmadığı, hatta semptomsuz seyredebileceği bilinmektedir. Bu kişilerde cerrahi tedavi gerektiren hastalıklar olabilir. Acil cerrahi müdahalenin yapılması gereken, Kovid-19 tanısı konulan hastalar için ameliyathanede hava yoluyla, olası bir sıçrama veya temas yoluyla bulaş riski artacaktır. Ameliyathaneler daha riskli hale gelecektir. Pozitif vakaların dışında da acil ameliyat olması gereken hastalar var.

Burada hekimler, yardımcı sağlık personeli ve hastaların güvenliğini sağlamak için bazı önlemler almak gerekiyor. Önlemler alınmazsa risk artar. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı çok güzel bir rehber yayımladı. Biz de hastanemizde bu kuralların hepsini uyguladık. Güvenliği sağlamak için rehber eşliğinde her şeyi hazırladık. Hastanemizde Kovid-19 tanısı konulan veya şüpheli hastalar ile diğer hastaların güvenle cerrahi müdahalesi yapılmaktadır. Kovid-19 tanılı veya olası tanılı hastaları ameliyata aldık. Burada koronavirüse yakalanmış hastaların da diğer hastaların da daha güvende ameliyat olmalarını sağlıyoruz."

Bölüme ameliyat ekibi dışında kimse alınmıyor

Uzun, ameliyathanelerin bulunduğu bölüme ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ameliyatı için buraya gelen, koronavirüs tespit edilen kişi, diğer hastalarla kesinlikle karşılaşmıyor, ayrı yerden giriliyor. Hasta, en kısa ve hızlı yoldan buraya getiriliyor. Hastanın servisten ameliyathaneye gelişi de çok özelliklidir. Tek asansör kullanılıyor. Yerdeki 'turuncu çizgi' ile rota belirlendi. Hasta transfer ekibi de bu süreçte çok önemli iş yapıyor. Onlar da hem kendilerini hem de hastayı korumak için üst düzey önemleri alarak hastayı getiriyor. Diğer bölümdeki hastaların girişi ile koronavirüse yakalanan hastaların girişi farklıdır. Bölüme olabildiğince az kişi giriyor. Ameliyat ekibi dışında kimseyi almıyoruz."

Kaynak: AA