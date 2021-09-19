Kovid-19'a yakalanan müteahhit aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor - Haberler
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Kovid-19'a yakalanan müteahhit aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel
Kovid-19'a yakalanan müteahhit aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

İzmir'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 45 yaşındaki Ferit Zorer, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

İzmir'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 45 yaşındaki Ferit Zorer, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Urla ilçesinde müteahhitlik yapan Ferit Zorer ile eşi Handan Zorer'in 10 gün önce yaşadıkları sağlık sorunlarının ardından yapılan Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Tek doz aşı olan Handan Zorer, evdeki karantina sürecini eşine göre daha rahat geçirdi. Bir süre sonra solunum güçlüğü çekmeye başlayan Ferit Zorer ise Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kovid-19 servisine alınan Zorer, yoğun oksijen tedavisi ve sağlık çalışanlarının desteğiyle yeniden rahat nefes almaya başladı.

"İhmalkar davrandım"

Ferit Zorer, AA muhabirine, Kovid-19'un çok tehlikeli bir hastalık olduğunu, yaşayınca daha iyi anladığını belirtti.

Doktorların çabası sayesinde hayatta olduğunu belirten Zorer, "Bu süreçte, bir insan nasıl ölüme gider, ben bunu yaşadım çünkü 3 kere nefesim gitti. Aşı olmak istedim aslında ama ihmalkar davrandım. Keşke bütün işlerim batsaydı da aşı olsaydım, hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Nefessiz ve oksijensiz kaldım. Buradan çıkar çıkmaz ilk işim, çocuklarım ve kendime aşı yaptırmak olacak. Eşim aşı yaptırdığı için hastalığı hafif atlattı ama ben bittim." dedi.

Her nefes aldığında yaşadığı o zor günlerin aklına geldiğini ifade eden Zorer, aşı yaptırmadığı için çok pişman olduğunu dile getirdi.

"Aşı olmayan büyük hata eder." diye uyarıda bulunan Zorer, 4 gün nefes almakta güçlük çektiğini belirterek, "Hastanede olmasaydım bitmiştim. Aşı yaptırmadığım için doktorlarımın yüzüne bakamıyorum. Aşımı yaptırsaydım bu hastalığı böyle atlatmayacağımı biliyorum. Kayınbiraderimin de testi pozitif çıktı ama 2 aşısı olduğu için bir şey olmadı." diye konuştu.

Handan Zorer de eşinin Kovid-19 nedeniyle çok zor günler geçirdiğini anlattı.

İlk doz aşı olduğu için hastalığı hafif atlattığını vurgulayan Zorer, "Bu hastalıktan insanlar oksijensiz kalıyor. Eşimi o şekilde görmek beni çok üzdü." dedi.

"Aslında birçok hastamız bize 'keşke aşı olsaydık' diyor"

DEÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Oya Eren Kutsoylu da son günlerde aşı olmayan vatandaşların hastane yoğun bakım ve servislerini doldurmaya başladığını ifade etti.

Ferit Zorer'in de genç bir Kovid-19 hastası olduğunu anlatan Kutsoylu, "Hastamızı yoğun bakım servisine göndermemek için çok mücadele ettik. 2 gün önce artık kendi rahat nefes alır duruma geldi. Hastamız aşı olmadığı için yaşadığı pişmanlığı anlattı. Aslında birçok hastamız bize 'keşke aşı olsaydık' diyor. Aşı olan kişiler bu hastalığa yakalanınca daha rahat geçiriyor. Onların yoğun bakımda nefes alamayışlarını görmek bizleri çok üzüyor." diye konuştu.

Hemşire Kazime Kandemir de hastanede artık, daha çok genç hastaların Kovid-19 tedavisi gördüğünü söyledi.

AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kovid-19'a yakalanan müteahhit aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor - Haberler
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